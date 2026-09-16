Manavgat'taki 2. yüzyıl su kemerleri bakımsızlık yüzünden yıkılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'taki 2. yüzyıl su kemerleri bakımsızlık yüzünden yıkılıyor

Manavgat\'taki 2. yüzyıl su kemerleri bakımsızlık yüzünden yıkılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki M.S. 2. yüzyılda Oymapınar'dan Side'ye su taşımak için inşa edilen tarihi su kemerlerinin ayakta kalan bölümleri her geçen gün biraz daha tahrip oluyor. Tarih Araştırmacısı ve Yazar Mahmut Öz, tünellerin doldurulup havalandırma boşluklarının kırıldığını belirterek mirasın acilen restore edilmesi çağrısı yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan ve M.S. 2. Yüzyılda Oymapınar'dan Side'ye su taşımak amacıyla inşaa edilen tarihi su kemerlerinin ayakta kalan bölümleri her geçen gün biraz daha tahrip oluyor. Tarih Araştırmacısı ve Yazar Mahmut Öz, "Bu tarihi miras restore edilmeli, Side Antik kentine su getirilerek, geçmişte kalan muhteşem günler yeniden canlandırılmalıdır" dedi.

Milattan önce ikinci yüzyılda, dönemin en büyük liman kentlerinden biri olan Side'nin, içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Oymapınar'da bulunan Dumanlı Pınarı'ndan, Side'ye kadar uzanan su hattı yapıldığına dikkat çeken Tarih Araştırmacısı ve Yazar Mahmut Öz "Dönemin en önemli mimarları tarafından düz platolar kemerle, dağları ise tünelle geçilerek, 40 kemer üzerine inşa edilen suyolu ile Side'ye su getirilmiştir. Bu, dönemin en önemli mimari şaheseri olarak kabul edilmiştir. Milat'tan sonra yedinci yüzyılda meydana gelen depremden sonra hem antik kentler, hem de bu su kemerleri tahrip olmuştur" dedi.

"Acilen restore edilmeli"

Su kemerlerinin restore edilerek geçmişin yeniden canlandırılması gerektiğini söyleyen Öz, "Bugün Side Antik Kenti'nin ve bölgenin en önemli tarihi yapılarından bir tanesi olan su kemerleri, ihmal ve bakımsızlıktan dolayı kendi haline terk edilmiş, yer yer yıkılmalar meydana gelmiştir. Tüneller doldurulmuş, havalandırma boşlukları kırılmış, bazı noktalara ise inşaat yapılmıştır. Bu tarihi mirasın restore edilmesi, Side Antik kentine su getirilerek, geçmişten kalan muhteşem günler canlandırılmalıdır. Bu eser eğer dünyanın başka bir ülkesinde olsa el üstünde tutulur, ilk günkü haline getirilerek o ülkenin halkının yanı sıra turistlerin gözde bir mekanı haline getirilirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Oymapınar, Manavgat, Antalya, Kültür, Side, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Manavgat'taki 2. yüzyıl su kemerleri bakımsızlık yüzünden yıkılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Bayramın son günü parkta öldürüldü Aile şikayetten vazgeçti Bayramın son günü parkta öldürüldü! Aile şikayetten vazgeçti
Canik’te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi Canik'te sondaj sırasında metan gazı çıktı: Bölgede yoğun güvenlik önlemi
Baykar’ın AKINCI İHA’sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12’den vurdu Baykar'ın AKINCI İHA'sından ateşlenen SUNGUR füzesi hedefi tam 12'den vurdu
İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi İmamoğlu paylaşımları eski vekilin başını yaktı! Vahim suçlamayla hapse mahkum edildi
Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık Bakan Ersoy: Medeniyet mirasımız için kapsamlı seferberlik başlattık

13:31
Kabe’ye gidip Fenerbahçe’ye beddua etti: Allah’ım sen bunlara...
Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren haber: Eşel mobil 2027'de olmayacak
12:12
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Ünlü isim maske taksa da kurtulamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 13:46:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Manavgat'taki 2. yüzyıl su kemerleri bakımsızlık yüzünden yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement