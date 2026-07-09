Sarıgöl'de iki asırlık aşure geleneği - Son Dakika
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Sarıgöl'de iki asırlık aşure geleneği

Sarıgöl\'de iki asırlık aşure geleneği
09.07.2026 20:32  Güncelleme: 20:33
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Manisa Sarıgöl'de yaklaşık 200 yıldır süren geleneksel aşure hayrı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. 1500 kişiye aşure ve tavuklu pilav ikram edildi, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde yaklaşık 200 yıldır sürdürülen geleneksel aşure hayrı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte 1.500 kişiye aşure ve tavuklu pilav ikram edildi.

İManisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde yaklaşık iki asırdır sürdürülen geleneksel aşure hayrı, bu yıl da aynı coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Mahalle camisinin bahçesinde kurulan kazanlarda özenle hazırlanan aşureler, çevre mahallelerden gelen vatandaşların da katılımıyla yaklaşık 1.500 kişiye ikram edildi. Muharrem ayının manevi atmosferinde düzenlenen etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşma kültürü ön plana çıktı.

Geleneksel aşure hayrına Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Aşağıkoçaklar Mahalle Muhtarı Ercan Akdeniz, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle sakinleri ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan aşure hayrında vatandaşlara tavuklu pilav da ikram edildi. Etkinliğin düzenlenmesine destek veren hayırseverler, gelecek yıl da bu köklü geleneği sürdürme sözü verdi.

Yaklaşık 200 yıldır devam eden aşure hayrı, Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde kuşaktan kuşağa aktarılan önemli bir kültürel miras olarak yaşatılmaya devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sarıgöl'de iki asırlık aşure geleneği - Son Dakika

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