Gökyüzünü uçurtmalar renklendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökyüzünü uçurtmalar renklendirdi

Gökyüzünü uçurtmalar renklendirdi
10.05.2026 13:58  Güncelleme: 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Gördes ilçesinde düzenlenen 21. Geleneksel Uçurtma Şenliği, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte yöresel yemekler sunulurken, halk oyunları ve yerel sanatçıların konserleri ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşatıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kıranköy Mahallesi'nde bu yıl 21'incisi düzenlenen Geleneksel Uçurtma Şenliği ve Köy Hayrı, binlerce kişinin katılımıyla coşku içerisinde kutlandı.

Gördes'in Kıranköy Mahallesi Davulcukıran mevkiinde gerçekleştirilen etkinliğe Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ramazan Çetin, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, İlçe Emniyet Amiri Serdar Kılıç, kamu kurum amirleri, Gördesli yazar Ahmet Büke, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kıranköy Mahalle Muhtarı Zeynel Demir yaptığı konuşmada, uçurtma şenliğinin 21 yıl önce merhum Hüseyin Ataman tarafından başlatıldığını belirterek, "Bu güzel geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Destek veren başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu, Gördes Belediye Başkanımız İbrahim Büke ve tüm mahalle halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara pilav, kuru fasulye, ayran ve irmik helvası ikram edildi. Şenlikte yöresel kıyafetlerle halk oyunları gösterileri sergilenirken, yerel sanatçıların seslendirdiği türküler de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Programın ilerleyen saatlerinde sahne alan sanatçı Uğur Önür, söylediği türkülerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Festival sonunda uçurtma yarışmalarında dereceye giren katılımcılara plaket ve çeşitli ödüller verildi.

Renkli görüntülere sahne olan festival, vatandaşların memnuniyetiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gökyüzünü uçurtmalar renklendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

14:08
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
13:38
Hindistan’da dev tapınak arabası devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan'da dev tapınak arabası devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 15:03:03. #7.13#
SON DAKİKA: Gökyüzünü uçurtmalar renklendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.