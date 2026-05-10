Gökyüzünü uçurtmalar renklendirdi

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kıranköy Mahallesi'nde bu yıl 21'incisi düzenlenen Geleneksel Uçurtma Şenliği ve Köy Hayrı, binlerce kişinin katılımıyla coşku içerisinde kutlandı.

Gördes'in Kıranköy Mahallesi Davulcukıran mevkiinde gerçekleştirilen etkinliğe Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ramazan Çetin, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, İlçe Emniyet Amiri Serdar Kılıç, kamu kurum amirleri, Gördesli yazar Ahmet Büke, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kıranköy Mahalle Muhtarı Zeynel Demir yaptığı konuşmada, uçurtma şenliğinin 21 yıl önce merhum Hüseyin Ataman tarafından başlatıldığını belirterek, "Bu güzel geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Destek veren başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu, Gördes Belediye Başkanımız İbrahim Büke ve tüm mahalle halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara pilav, kuru fasulye, ayran ve irmik helvası ikram edildi. Şenlikte yöresel kıyafetlerle halk oyunları gösterileri sergilenirken, yerel sanatçıların seslendirdiği türküler de vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Programın ilerleyen saatlerinde sahne alan sanatçı Uğur Önür, söylediği türkülerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Festival sonunda uçurtma yarışmalarında dereceye giren katılımcılara plaket ve çeşitli ödüller verildi.

Renkli görüntülere sahne olan festival, vatandaşların memnuniyetiyle sona erdi. - MANİSA