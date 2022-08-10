Düğün yapamayan çift, balayında çıktıkları Karadeniz turuna gelinlik damatlıkla katıldı - Son Dakika
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Düğün yapamayan çift, balayında çıktıkları Karadeniz turuna gelinlik damatlıkla katıldı

10.08.2022 11:22
Düğün yapamayan çift, balayında çıktıkları Karadeniz turuna gelinlik damatlıkla katıldı

Manisa'da, damadın sağlık sorunu nedeniyle düğün yapamayan çift, gelinlik ve damatlıklarını giyerek otobüsle Karadeniz turuna katıldı.

Manisa'da, damadın sağlık sorunu nedeniyle düğün yapamayan çift, gelinlik ve damatlıklarını giyerek otobüsle Karadeniz turuna katıldı.

Manisa'da yaşayan Ramazan Demir ile Meryem Eser, 31 Temmuz'da gerçekleşecek düğünle hayatlarını birleştirme kararı aldı.

Ramazan Demir'in nörolojik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle düğün gerçekleşemedi. Çift, nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Ramazan Demir, düğünde gelinliğini giyememesinden dolayı üzülen eşine, bir turizm firmasının otobüsle düzenlediği Karadeniz turu organizasyonuna katılma teklifinde bulundu.

Gelinin teklifi kabul etmesinin ardından çift tura gelinlik ve damatlıklarını giyerek katıldı.

Otobüs yolculuğu öncesi genç çift, hoparlörden çalınan oyun havası eşliğinde caddede dans etti. Çifti uğurlamaya gelen yakınlarının katılımıyla takı töreni de düzenlendi.

"Çok heyecanlıyım"

Mutlu olduğunu dile getiren Meryem Demir, "Çok heyecanlıyım. Düğünümüzü yapamamıştık. Bunun hüznünü yaşarken böyle bir mutluluk yaşadım. Düğünümüzü yapamamamız bizi sarstı ama bu sürprizin de heyecanı mutluluğu üzüntümüzü kapattı." dedi.

Damat Ramazan Demir ise "Eğlenceli geçiyor bizim için. Çok heyecanlıyız. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tur şirketi sahibi Ercan Ejder, gelin ve damadı ağırladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yıllardır turizm seyahat işi yapıyoruz, ilk defa damat balayını bu şekilde geçirmek istediğini söyledi. Düğünlerini yapamadıkları için bir eksiklik vardı kendilerinde. Bu güzel günlerini bizim eğlenceli turumuzla birleştirdiler. Elimizden geldiğince onlara bir düğün yapmış olacağız. Ben de genç çiftimize bir İstanbul turu hediye ediyorum."

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Kaynak: AA

Ramazan Demir, Karadeniz, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Düğün yapamayan çift, balayında çıktıkları Karadeniz turuna gelinlik damatlıkla katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğün yapamayan çift, balayında çıktıkları Karadeniz turuna gelinlik damatlıkla katıldı - Son Dakika
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