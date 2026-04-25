Manisa\'da Fitoterapi Günleri başladı

25.04.2026 12:52  Güncelleme: 12:53
Manisa'da bu yıl 486. kez kutlanan Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde bir ilk yaşanarak 'Fitoterapi Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Mesir Macunu'nun asırlık şifa mirasını bilimsel bir süzgeçten geçirmeyi hedefleyen etkinlikte; fitoterapi, eczacılık ve geleneksel tedavi yöntemleri uzman isimler tarafından mercek altına alınıyor.

Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Ekmen Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Ecz. Didem Özel, Türkiye Eczacılar Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Turgut Pehlivan, 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu, eczacılar ve akademisyenler katıldı. Festivalin köklü geçmişine vurgu yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, organizasyonun kapsamını genişlettiklerini ifade etti. Dutlulu, "Sadece bir saçım töreni veya konserler dizisi değil; kültürle, sanatla ve gastronomiyle yoğrulan bir festival inşa ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel'in de belirttiği gibi, Mesir aslında dünyanın ilk formüllerinden biri, bir ilaçtır. Bir eczacı olarak, bu şifa kaynağının bilimsel yönünü öne çıkarmak benim için büyük bir gurur" dedi.

Başkan Dutlulu, Fitoterapi Günleri'nin bir başlangıç olduğunu belirterek, "Bu ilki mutlaka geliştireceğiz. Hedefimiz, üniversiteler ve Eczacılar Birliği'nin desteğiyle bu etkinliği uluslararası bir eczacılık kongresine dönüştürmek. Mesir'in içeriğindeki 41 çeşit baharatın dozaj hassasiyetini ve endikasyonlarını bilimsel olarak çalışmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü maddi desteği sağlamaya hazırız" dedi.

Dolu dolu bir festival yaşandığını vurgulayan Başkan Dutlulu, "Bizi en çok heyecanlandıran kısmı Fitoterapi Günleri. Çünkü tarihinde ilk defa Mesir'in ilaç kısmıyla, bilimsel Eczacılığı bir araya getiriyoruz. İçinde 41 çeşit baharat olan bir ilaçtan bahsediyoruz. Bunların hepsinin dozajı o kadar hassas ki belki bu konuda bir dozaj ayarlamasına da gitmemiz lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak maddi olarak imkanları vereceğiz. Ama bu konuda hem üniversitelerden hem eczacılardan destek bekliyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan Türkiye Eczacılar Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Turgut Pehlivan ise, "Köklü bir geleneğin bilimle buluştuğu, geçmişin şifa mirasının geleceğe taşındığı bir organizasyon bir aradayız. Fitoterapi artık bilimsel temellere oturan bir disiplindir. Doğadan gelen bilgiyi bilimle harmanlayarak toplum sağlığına sunmak eczacıların mesleki sorumluluğudur" dedi.

29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu da ilk kez yapılan Fitoterapi Günleri'nin önemine değindi. Mutlu, "Yıllardır hayalini kurduğumuz bu organizasyonun somut karşılığını görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gelenek ve bilimi buluşturan bu platform, Manisa'mıza değer katacaktır" diye konuştu.

Etkinliğin ilk oturumunda Manisa Tıp Tarihi Müze Müdürü Doç. Dr. Kadir Adamaz, Türk-İslam ve Osmanlı tıbbi uygulamaları üzerine bir sunum gerçekleştirerek Mesir'in bilimsel zemine taşınmasının önemine değindi. Programın devamında Toksikolog Uzman Eczacı Tuba Çalık ile Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Evren Homan Gökçe ve Prof. Dr. Sinem Yaprak Karavana sunumlarını paylaştı.

Fitoterapi Günleri, 25 Nisan'da gerçekleştirilecek yeni oturumlarla sona erecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

