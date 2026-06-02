Manisa\'da Foto Maraton Büyük İlgi Gördü

Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Foto Maraton, 156 fotoğrafçının objektifinden kentin tarihini, kültürünü ve insan hikayelerini geleceğe taşıdı. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada dereceye giren eserler, Manisa'nın görsel hafızasına önemli katkı sundu.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Manisa Kültür Yolu Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle devam ederken, festival kapsamında FOTON Derneği tarafından düzenlenen "Foto Maraton" etkinliği de büyük ilgi gördü.

Amatör ve profesyonel ayrımı gözetilmeksizin tüm fotoğraf tutkunlarının ücretsiz olarak katıldığı organizasyonda, dijital ve mobil (cep telefonu) olmak üzere iki ayrı kategoride yarışma düzenlendi. Toplam 156 fotoğrafçı, Manisa'nın tarihi, kültürel ve sosyal yaşamını belirlenen temalar doğrultusunda objektiflerine yansıttı.

Festival boyunca şehrin farklı noktalarında fotoğraf çeken katılımcılar, Manisa'nın köklü geçmişini, insan hikayelerini ve günlük yaşamın izlerini sanatla buluşturdu. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren isimler belirlendi.

Dijital kategoride "Şehrin Hafızası" teması kapsamında Ali Aslan birinci, Hayati Adıgüzel ikinci, Nuray Tokuş Demir üçüncü olurken; "Dokunmak" temasında Yılmaz Topcu birincilik, Erol Atsızatar ikincilik, İsmail Serhat Şahin ise üçüncülük elde etti.

Mobil kategoride ise "Bekleyiş" temasında Doğa Akan birinci, İsmail Aybey ikinci, Yalçın Akkaya üçüncü olurken; "Şehrin Ritmi" temasında Şennur Karadağ birincilik, Mahmut Yılmaz ikincilik ve Gülşen Aybey üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Foto Maraton'a katılan 156 fotoğrafçı, yalnızca bir yarışmada yer almakla kalmadı; aynı zamanda Manisa'nın bugünkü yaşamını, kültürel mirasını ve toplumsal hafızasını kayıt altına alarak geleceğe taşıyan birer kültür elçisi oldu.

Festival kapsamında ortaya çıkan eserlerin, Manisa'nın görsel arşivine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Fotoğraf sanatının gücüyle şehrin farklı yüzlerini ortaya çıkaran yarışma, Manisa Kültür Yolu Festivali'nin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. - MANİSA