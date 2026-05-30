Manisa\'da Kültür Yolu Festivali İkinci Kez Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 5. Şehri olan Manisa'da festival başladı.

Kentlerin kültürel faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmak ve öne çıkan özellikleriyle tanıtımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen Kültür Yolu Festivali, Manisa'da ikinci kez başladı. Geçtiğimiz yıl ilk defa festival kapsamına alınan Manisa, bu yıl da gerek antik kentleriyle, gerekse şehir yaşamı ve gastronomisiyle Kültür Yolu Festivaline ev sahipliği yaparak yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak. Festival kapsamında Manisa Müzesinde açılış töreni gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, "Gerçekten Türkiye'nin genel anlamda kültürel zenginliğini, mirasını, tarihi geçmişini, geçmişten gelen o şanlı yürüyüşünü en güzel şekilde yansıtan faaliyetlerden bir tanesi de bakanlığımızın bu Kültür Yolu Festivali faaliyetleri. Her sene tabii katlayarak büyüyen, gelişen bir çalışma. Her ne kadar kültür, sanat faaliyeti olsa da aynı zamanda gençliğimizin bilinçlenmesi, geçmiş içinden gelen mirasına sahip çıkması, geleceğe aktarılması konusundaki bir çabanın da yansıması olarak görülmesi lazım. Festivaller tabii ki aynı zamanda düşünmeyi, değerlendirmeyi, araştırmayı, geliştirmeyi de önemsetsen imkan veren bir çalışma olarak görülmesi gerekiyor. Tabii aynı zamanda da bir kültür ekonomisi, şehir ekonomisi, gastronomisiyle, müzeleriyle, tarihi değerleriyle, birikimleriyle bir ekonomik faaliyetinde bir parçası. İnşallah çok yönlü, çok boyutlu bir çalışma artarak devam edecek. Etrafımızda bütün çatışmaların, savaşların, sıkıntıların olduğu bir coğrafyada huzur ikliminde, barış ikliminde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin, parlamentomuzun, siyasilerimizin, devlet adamlarımızın büyük bir çabasıyla ülkemiz adeta bir barış adası olarak, huzur adası olarak coğrafyamızda bütün dünya dünyaya barışın tesis edilmesine katkı vermeye çalışıyor. Bu festivaller vesilesiyle uluslararası etkileşim, uluslararası açılımlar inşallah artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Böylesi festivallerin bireyin ve toplumun gelişimi için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Bence bu tür çalışmaların, bu tür dayanışmaların, bu tür sanat etkinliklerinin, kültürel etkinliklerinin aynı zamanda konjonktürel hadiseleri, konjonktürel riskleri de esas alarak onların analizinin yapılması ve bunları bu riskleri bertaraf etmek için neler yapılabilirin de penceresini açıyor olmalı. Özellikle kültürde, sanatta günümüzdeki bu dijital dünyada bütün dünya gençlerinin aynı odanın içinde yaşadığı ve bir yandan kültürel değerlerimiz, sanatsal değerlerimiz, toplumsal değerlerimiz, bir yandan da aslında bütün dünyadaki değerler tarihten sürdür edip gelen bütün o bilim havuzundaki, sanat havuzundaki, kültür havuzundaki değerlere erişimin çok kolay olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Bu ortamın hem risklerini hem avantajlarını iyice analiz edip bizim kültür perspektifimizi, sanatsal faaliyetlerimizi buna göre tanzim etmek hem ferdin gelişim, bireysel gelişim hem toplumsal gelişim açısından güçlü toplum, güçlü devlet açısından da çok önemli bir girdi olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri müzede yer alan eserleri inceledi ve Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisini gezdi.

Manisa'da ikinci defa düzenlenen Kültür Yolu Festivali bir çok sanatçının sahne alacağı konserlerin yanı sıra kültürel ve tarihi sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları ile yerli ve yabancı turistlere 7 Haziran'a kadar hizmet verecek. - MANİSA