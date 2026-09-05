Manisa\'da yıllar sonra yeniden başlayan Bağbozumu Şenlikleri kent merkezinde coşkuyla açıldı

Manisa'da yıllar sonra yeniden düzenlenen Bağbozumu Şenlikleri, Manolya Meydanı'ndaki renkli açılış töreniyle kent merkezine taşındı. 5-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şenliklerde üzümün tarımdan gastronomiye, kültürden sanata uzanan değeri farklı etkinliklerle tanıtılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Bağbozumu Şenlikleri, Manolya Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Sabah saatlerinde Hacıhaliller Mahallesi'ndeki bağlarda gerçekleştirilen üzüm hasadıyla başlayan program, Kadın Emeği Sokağı ziyareti ve kent merkezindeki açılış töreniyle devam etti.

Yıllar sonra yeniden hayata geçirilen Bağbozumu Şenlikleri kapsamında dört gün boyunca paneller, çalıştaylar, gastronomi etkinlikleri, konserler, sanat atölyeleri, yarışmalar ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Kent merkezinden kırsal mahallelere uzanan etkinliklerle Manisa'nın köklü üzüm üretimi ve bağcılık kültürünün tanıtılması hedefleniyor.

Açılış töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Bağbozumu Şenliklerinin yıllar sonra yeniden düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Şenliklerin hayata geçirilmesinde emeği geçen Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Dutlulu, üzüm sezonunun üretici açısından zorlu geçtiğini söyledi.

Üzüm fiyatlarının üreticiyi memnun etmediğine dikkat çeken Dutlulu, "İstediğimiz gibi giden bir üzüm sezonu geçirmiyoruz; fiyatlarda büyük sıkıntı var. Üzüm fiyatlarının yükselmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak fiyatların bu sene istediğimiz düzeyde olmaması, üzüme sahip çıkmamıza ve üzümün başkentinin Manisa olduğunu tüm Türkiye'ye hatırlatmamıza engel değildir" dedi.

Manisa'nın Türkiye'deki üzüm üretimindeki önemine vurgu yapan Dutlulu, "Türkiye'deki üzümün yüzde 35'inden fazlası Manisa'da üretilmektedir. Festivalimiz sadece eğlence değil, üzümün geleceğine yönelik çalıştaylar ve panellerle de nitelikli bir içeriğe sahip" diye konuştu.

"Üzüm şenliği Manisa'da olur"

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de üzümün Manisa için yalnızca bir tarım ürünü olmadığını belirterek, üzümün kentin ekonomisini, kültürünü ve yaşam biçimini şekillendiren önemli bir değer olduğunu söyledi.

Bağbozumu Şenliklerinin üreticiyle buluşması gerektiğini ifade eden Şimşek, "Bağbozumu şenliği bağda olur, çiftçiyle olur, üreticiyle olur, kente yayılır. Üzüm şenliği Manisa'da olur. Biz bu şenliklerle yalnızca bugünü kutlamıyor, aynı zamanda yarına bir iz bırakıyoruz" dedi.

Üreticilerin yüksek girdi maliyetleriyle mücadele ettiğine dikkat çeken Şimşek, yerel yönetimler olarak üreticilerin sorunlarını gündemde tutmaya ve çözüm aramaya devam edeceklerini kaydetti.

Şimşek, şenlik kapsamında düzenlenecek çalıştayların ortak akıl oluşturulması açısından önem taşıdığını vurguladı.

5-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şenlikler kapsamında Ulupark, Şemsiyeli Sokak, Tarzan Meydanı, Çimentepe Sokak, Kurşunlu Han ve kırsal mahallelerde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Programda kortej yürüyüşleri, yarışmalar, gastronomi sunumları, sanat etkinlikleri ve konserler düzenlenecek.

Açılış töreninin ardından Manolya Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara kuru üzüm ve şıra ikram edildi. Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerle kentte bağbozumu coşkusu dört gün boyunca yaşatılacak.