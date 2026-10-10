Manisa Demirci'de çocuklar, 'Dede' lakaplı İşçi ile tel araba yapmayı öğrendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde nostaljik tel araba yapımıyla tanınan 69 yaşındaki Ali Rıza İşçi, Bilim Demirci'de çocuklara tel araba yapımını öğretti.

Etkinlikte çocuklar, aileleriyle bir araya gelerek inşaat teli, kerpeten ve pense yardımıyla kendi tel arabalarını imal etti.

Etkinlik kapsamında erkek çocuklar tel araba yapımına ilgi gösterirken, kız çocuklar da telden salıncak ve beşik tasarladı.

Tasarım atölyesi öğretmeni Ayşe Nur Tutan, yaptığı açıklamada, merkezde bir yıldır eğitim verdiklerini dile getirdi.

Bu ay velileri ve çocukları bir araya getirmek, nostalji yaşatmak ve anıları biriktirmek için atölye çalışması planladıklarını belirten Tutan, "Bu anlamda 'Dede' lakaplı Ali Rıza İşçi'den destek aldık. Kendisi yıllardır tel araba yapıyordu ve bize gönüllü olarak destekte bulundu. Biz de bu hafta sonu çocuklar ve velilerin katılımıyla tel araba yapma atölyesi düzenledik. Buradaki hedefimiz, eskiyi yeni ile birleştirip çocuklara eski kültürü bir nebze olsun aşılamak ve unutulmuş değerlerimizi yeniden yansıtmaktır." ifadelerini kullandı.

Ali Rıza İşçi ise amacının çocuklara ilk olarak hayal kurmayı öğretmek olduğunu söyledi.

Kursa katılan öğrencilerden Elif Su Baştekin de Bilim Demirci'deki tasarım, matematik ve doğa bilimleri atölyelerine devam ettiğini aktararak, "Bugün babamla birlikte ilk defa tel araba yapıyoruz. Çok güzel oluyor, mutlu ve heyecanlıyım." dedi.