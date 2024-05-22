Manisa Mutfağından Yenilikçi Lezzetler Tanıtıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Manisa Mutfağından Yenilikçi Lezzetler Tanıtıldı

Manisa Mutfağından Yenilikçi Lezzetler Tanıtıldı

Manisa'da çekirdeksiz sultaniye üzümü ve mesir macunu başta olmak üzere yöreye özgü ürünlerle hazırlanan yemek ve tatlıların tanıtımı yapıldı. Şefler ve öğrenciler tarafından hazırlanan yenilikçi lezzetlerin tanıtıldığı etkinlikte, tariflerde yöreye özgü ürünlere yer verildi. Tanıtımın ardından şeflere ve öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.

22.05.2024 15:55
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Manisa'da çekirdeksiz sultaniye üzümü ve mesir macunu başta olmak üzere yöreye özgü ürünlerle hazırlanan yemek ve tatlıların tanıtımı gerçekleştirildi.

"Türk Mutfağı Haftası" kapsamında bir otelde "Coğrafi İşaretli Ürünlerle Manisa Mutfağından Yenilikçi Lezzetler" programı düzenlendi.

Etkinlikte şefler ve meslek liselerinde eğitim gören öğrenciler, çekirdeksiz sultaniye üzümü ve mesir macunu başta olmak üzere kente özgü tescilli ürünlerle yapılan "Üzümlü Mahmudiye", "Koruk Suyuyla Pişmiş Üzüm Soslu Levrek", "Üzümlü Taban Simidi", "Asma aşı", "Mesir Macunlu Akbuğa Tatlısı", "Padişah Şekeri", "Mesirli Kurabiye" gibi yenilikçi lezzetler tanıtıldı.

Manisa Gastronomi Derneği Başkanı Gizem Tarım, gazetecilere yaptığı açıklamada, tariflerde yöreye özgü ürünlere daha fazla yer verilmesi hedefiyle yola çıktıklarını, güzel sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.

Mutfak profesyonelleri ve öğrencilerde yöresel ürünlere yönelik bir farkındalık oluşturmaya gayret ettiklerini aktaran Tarım, "Amacımız üzümü, asma yaprağını, diğer tescilli ürünlerimizi ön plana çıkarmaktı. Bundan dolayı ürünlerimizi de ona göre hazırladık. Manisa'nın yine tescilli bir ürünü olan taban simidinin yapıldığı nohut mayasıyla üzümlü bir ekmek yaptık. Farklı bir lezzet oldu. Ancak otlarımızı, sezonu bitirdiğimiz için kullanamadık. Asma yaprağından farklı yemekler ortaya çıktı. Koruk suyu ile pişen ve soslanan yemeklerimiz de oldukça lezzetli oldu." dedi.

Tanıtımın ardından tariflerin hazırlanmasına katkı sunan şeflere ve öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.

Yemek ve tatlılar, Vali Yardımcısı Erhan Günay ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'ın da bulunduğu davetliler tarafından tadıldı.

Kaynak: AA

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