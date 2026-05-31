Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi dualarla anıldı

31.05.2026 13:28  Güncelleme: 13:32
Manisa'yı yeşillendirmek için ömrünü adayan 'Manisa Tarzanı' Ahmet Bedevi, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Başkan Dutlulu, onun doğa mücadelesini ve fikirlerini yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Manisa'yı yeşillendirmek için ömrünü doğaya adayan ve "Manisa Tarzanı" olarak hafızalara kazınan Ahmet Bedevi, vefatının 63. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Burada yalnızca bir hemşehrimizi değil, bir ağaç için mücadele eden büyük fikri de anıyoruz" dedi.

Manisa Çatal Asri Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın ve Erk Kayabaş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Yaşar Selcan, dağcılık ve doğa kulüplerinin üyeleri ile çok sayıda doğasever katıldı.

Duaların okunmasının ardından Ahmet Bedevi'nin mezarına karanfiller bırakıldı. Törende, Manisa Tarzanı'nın çevre bilincine yaptığı katkılar ve doğaya olan sevgisi bir kez daha vurgulandı.

Başkan Besim Dutlulu, Ahmet Bedevi'nin ölümünün üzerinden 63 yıl geçmesine rağmen fikirlerinin yaşamaya devam ettiğini belirterek, "Burada sadece Manisa'ya mal olmuş bir hemşehrimizi değil, aynı zamanda bir fikri anıyoruz. Bu, bir ağaç için mücadele eden ve Manisa'yı yemyeşil bir kent haline getiren anlayışın hikayesidir. Daha yeşil ve yaşanabilir bir Manisa için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Çevre Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade eden Dutlulu, toplantılar, sergiler ve Gediz Nehri ile ilgili panel gerçekleştireceklerini söyledi. Yeni nesillere Manisa'nın 'Yeşil Manisa' olarak anılmasında Ahmet Bedevi'nin büyük emeği olduğunu aktarmayı amaçladıklarını kaydeden Dutlulu, herkesin kenti yeşillendirmek adına sorumluluk alması gerektiğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ahmet Bedevi, Manisa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

