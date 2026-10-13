Manisalı fotoğrafçılar, BUFSAD Osman Önder Kupası'nda üst tura yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisalı fotoğrafçılar, BUFSAD Osman Önder Kupası'nda üst tura yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisalı fotoğrafçılar, BUFSAD Osman Önder Kupası\'nda üst tura yükseldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUFSAD Osman Önder Kupası 3. Fotoğraf Yarışması'nda Manisalı fotoğraf sanatçıları Nesrin Kılıç ve İsmail Aybey bir üst tura yükseldi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 105 sanatçının 815 eserle katıldığı yarışmada Kılıç Son Çan Ustası, Aybey ise Çömlek serisiyle tur atladı.

Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (BUFSAD) tarafından düzenlenen, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı BUFSAD Osman Önder Kupası 3. Fotoğraf Yarışması'nda Manisalı fotoğraf sanatçıları Nesrin Kılıç ve İsmail Aybey, eserleriyle bir üst tura yükseldi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden fotoğraf sanatçılarının katıldığı yarışmada 105 sanatçı, toplam 815 eserle mücadele etti. Kültür, zanaat ve günlük yaşamı konu alan fotoğraf serilerinin değerlendirildiği organizasyonda Manisa'dan katılan iki sanatçı, 8'er fotoğraftan oluşan projeleriyle başarı elde etti.

Manisalı fotoğraf sanatçısı Nesrin Kılıç, unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaatları ve ustaların emeğini anlattığı "Son Çan Ustası" isimli fotoğraf serisiyle bir üst tura yükseldi. İsmail Aybey ise toprağın sanata dönüşümünü ve emektar ellerin hikayesini belgelediği "Çömlek" isimli serisiyle yarışmada tur atlamayı başardı.

Geleneksel zanaatları belgesel fotoğrafçılık anlayışıyla kayıt altına alan iki sanatçı, çalışmalarıyla Manisa'yı ulusal çapta düzenlenen yarışmada temsil etti.

Kupa için 3 yıl boyunca yarışacaklar

Osman Önder Kupası'nı kazanabilmek için fotoğrafçıların üç yıl boyunca farklı konularda hazırladıkları 8 fotoğraflık projelerle yarışmada başarılı olması gerekiyor. Üç yıl boyunca turları geçmeyi başaran yarışmacılar, Osman Önder Kupası'nı almaya hak kazanıyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatTürkiyeKültürSanatYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı Mega projesi için Erdoğan’dan da destek aldı AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı
Yalova’da kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer davasında karar: Eşinin müebbet cezası onandı Yalova'da kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer davasında karar: Eşinin müebbet cezası onandı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
12:21
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
12:05
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
11:17
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok Okan Buruk kararını verdi
Son maçta ıslıklanan yıldıza şok! Okan Buruk kararını verdi
10:54
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
10:50
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 12:29:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Manisalı fotoğrafçılar, BUFSAD Osman Önder Kupası'nda üst tura yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei