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800 yıllık kilisedeki çanı çalmaya çalışan hırsızlar çıkan ses üzerine kaçtı - Son Dakika

800 yıllık kilisedeki çanı çalmaya çalışan hırsızlar çıkan ses üzerine kaçtı

20.02.2022 15:08

Mardin'in Midyat ilçesinde 800 yıllık Meryem Ana Kilisesinin çanını çalmak isteyen hırsızlar, çıkan çan sesi üzerine kaçtı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 800 yıllık Meryem Ana Kilisesinin çanını çalmak isteyen hırsızlar, çıkan çan sesi üzerine kaçtı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Işıklar Mahallesi'nde bulunan 800 yıllık Meryem Ana Kiliseye giren şüpheliler, kuledeki tarihi çanı çalmak isterken çanın çalması üzerine kiliseden uzaklaştı.

Mahallede yaşayan vatandaşlar dini bir tören olmadığı halde duydukları çan sesinden şüphelenerek, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine giden polis ekipleri ile Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker, kilisenin penceresindeki demir korkulukların kesilerek içeri girildiğini, elektrik tesisatına ait kabloların çalındığını, avizenin kırıldığını ve çanın çalınmak için yerinden söküldüğünü belirledi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

800 yıllık kilisedeki çanı çalmaya çalışan hırsızlar çıkan ses üzerine kaçtı
800 yıllık kilisedeki çanı çalmaya çalışan hırsızlar çıkan ses üzerine kaçtı

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Meryem Ana, Mardin, Midyat, Polis, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 800 yıllık kilisedeki çanı çalmaya çalışan hırsızlar çıkan ses üzerine kaçtı - Son Dakika


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