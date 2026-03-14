Marmaris\'te Geleneksel İftar Programı

Muğla'da Marmaris Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği, geleneksel iftar programını gerçekleştirdi.
Kemeraltı Mahallesi'ndeki dernekte düzenlenen programa, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, davetliler dualar eşliğinde iftarlarını açtı.
Dernek Başkanı Yaşar Karaosmanoğlu, geleneksel hale getirdikleri bu buluşmaların dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurgulayarak, davete katılan tüm konuklara teşekkürlerini sundu.
