Marmaris'te Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Geleneksel İftar Programı

Marmaris\'te Geleneksel İftar Programı
14.03.2026 21:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Ordulular Derneği, iftar programı ile dayanışma ruhunu güçlendirdi.

Muğla'da Marmaris Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği, geleneksel iftar programını gerçekleştirdi.

Kemeraltı Mahallesi'ndeki dernekte düzenlenen programa, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, davetliler dualar eşliğinde iftarlarını açtı.

Dernek Başkanı Yaşar Karaosmanoğlu, geleneksel hale getirdikleri bu buluşmaların dayanışma ruhunu güçlendirdiğini vurgulayarak, davete katılan tüm konuklara teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Marmaris, Muğla, İftar, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Marmaris'te Geleneksel İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 22:19:12. #7.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.