Marmaris\'te Kermesle Öğrencilere Destek

15.04.2026 14:01
Marmaris'te gerçekleştirilen kermeste elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verilecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, "2026 Muğla Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında "Kardeş Okul" projesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamak amacıyla kermes gerçekleştirildi.

Marmaris Bahçeşehir Koleji ile Ağrı Doğubayazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen "İki Okul, Tek Yürek" projesi çerçevesinde, Marmaris Bahçeşehir Kampüsü'nde etkinlik düzenlendi.

"Birlikte Paylaşmak Var" sloganıyla gerçekleştirilen kermese Marmarisliler yoğun ilgi gösterdi.

Geliri öğrenci burslarına aktarılacak

"2026 Muğla Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında Okul Aile Birliği ve Empatik Liderler Öğrenci Kulübü tarafından organize edilen kermeste, el emeği ürünler ve yiyecekler satışa sunuldu.

Etkinlikten elde edilen gelirin, her iki okulda eğitim gören veya mezun olmuş ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verileceği bildirildi.

"Paylaşmanın gücünü büyüteceğiz"

Marmaris Bahçeşehir Koleji Kurucusu Arif Kocaay, dayanışmanın önemli olduğunu söyledi.

"İki Okul, Tek Yürek projesi kapsamında düzenlenen kermesle paylaşmanın ve dayanışmanın gücünü birlikte büyütmeyi hedeflediklerini belirten Kocabey, "Marmaris halkı da davetimize icabet ederek bizleri yalnız bırakmadı. Elde edilecek gelirin tamamını ortak projemiz dahilindeki öğrencilerimize burs desteği olarak ulaştıracağız. Emeği geçen tüm veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

