Marmaris'teki Piramit Mezarı Dijital Güvenlikle Korunuyor

09.05.2026 10:43
Diagoras'ın 2400 yıllık mezarı, kaçak kazılara karşı güvenlik kameralarıyla korunmaya alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan yaklaşık 2 bin 400 yıllık Diagoras'ın Piramit Mezarı, kaçak kazı ve dış müdahalelere karşı fotokapan ve güvenlik kameralarıyla dijital koruma altına alındı.

Marmaris Ticaret Odasınca (MTO) yürütülen çevre düzenleme ve koruma çalışmaları kapsamında, Turgut Mahallesi'ndeki antik yapının güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı.

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izni ve Marmaris Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen projeyle, tarihi anıtın çevresine yüksek çözünürlüklü kamera ve fotokapan sistemleri yerleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer'in danışmanlığında tamamlanan çalışmalarla, anıt mezar 24 saat kesintisiz izlenebilir hale geldi.

Fotokapan sistemleri sayesinde alandaki her türlü hareketlilik anlık olarak kayıt altına alınırken, kaçak kazı girişimleri ve tarihi dokuya zarar verebilecek faaliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Anıt çevresinde oluşturulan koruma şeridi ve yerleştirilen bilgi tabelalarıyla fiziksel güvenlik artırılırken, dijital sistemler sayesinde mirasın geleceğe güvenle taşınması planlanıyor.

Gece ziyaretine ışıklı koruma

Proje kapsamında anıt güzergahının tamamen ışıklandırılmasıyla birlikte tarihi alan, gece saatlerinde de ziyaret edilebilir bir turizm destinasyonuna dönüştürüldü.

Oluşturulan yeni yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesiyle, ziyaretçilerin anıta zarar vermeden bölgeyi gezebilmeleri sağlandı.

Marmaris Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada, anıtın Türkiye'de ayakta kalan tek piramit çatılı yapı olma özelliğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yüzyıllardır zamana meydan okuyan bu eşsiz mirası korumak en büyük önceliğimiz. Modern güvenlik teknolojilerini antik mirasımızla buluşturduk. Fotokapan ve kamera sistemleriyle anıtımızı artık günün her saati koruma altında tutuyoruz. Geçmişin izlerini, teknolojinin desteğiyle geleceğe taşıyoruz."

Kaynak: AA

