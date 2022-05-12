MDOB, Madama Butterfly Kukla Operası'nı sahneleyecek - Son Dakika
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MDOB, Madama Butterfly Kukla Operası'nı sahneleyecek

12.05.2022 15:50
MDOB, Madama Butterfly Kukla Operası'nı sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Madama Butterfly Kukla Operası'nı 14 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Madama Butterfly Kukla Operası'nı 14 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs Cumartesi saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek 2 perdelik operanın rejisörlüğünü Melih Öztürk yapacak.

Koreografisi Berna Turhan İleri, orkestra şefliği Tulio Gagliardo Varas ve koro şefliği Anıl Aydın'a ait operanın anlatıcılığını Yusuf Ziya Büyükaslan gerçekleştirecek.

Eserin dekor tasarımını Özlem Topuz, kukla tasarım ve kostümünü Hatice Kaptı, ışık tasarımını Tarı Deniz, video projeksiyonunu Umut Sinan Özdemir ve kukla teknik çözümlemesini Alper Güneri üstlenecek.

Oynatıcının vücudunun ön tarafına monte edilen ve oynatıcıyla birlikte hareket eden büyük boy kuklalarla gerçekleştirilecek operada MDOB korosu, orkestrası ve bale sanatçıları da sahne alacak.

MDOB, Türkiye'nin ilk kukla operası olduğu belirtilen Madama Butterfly Kukla Operası'nın prömiyerini 18 Mart'ta yapmıştı.

MDOB, Madama Butterfly Kukla Operası'nı sahneleyecek
MDOB, Madama Butterfly Kukla Operası'nı sahneleyecek
MDOB, Madama Butterfly Kukla Operası'nı sahneleyecek

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Mersin, Aydın, Mayıs, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat MDOB, Madama Butterfly Kukla Operası'nı sahneleyecek - Son Dakika


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