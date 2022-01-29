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Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Buluşması programı Emek Sineması'nda düzenlendi - Son Dakika

Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Buluşması programı Emek Sineması'nda düzenlendi

29.01.2022 23:18

Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Buluşması programı Emek Sineması'nda düzenlendi Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş katıldı Kurtulmuş "İnşallah İslam medeniyetinin 3.

Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Buluşması programı Emek Sineması'nda düzenlendi

Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş katıldı

Kurtulmuş "İnşallah İslam medeniyetinin 3. büyük yükselişi Türkiye'den olacaktır"

Şentop "Temel meselemiz medeniyetle insan, toplum ve devleti bütünleştirmek"

İSTANBUL - Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Buluşması, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş "İnşallah İslam medeniyetinin 3. büyük yükselişi Türkiye'den olacaktır. Medeniyet değerlerimiz üzerinden yeniden ayağa kalkmasını inşallah becereceğiz" derken, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ise "Temel meselemiz medeniyetle insan, toplum ve devleti bütünleştirmek" dedi.

Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Buluşması, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirildi.

"İnşallah İslam medeniyetinin 3. büyük yükselişi Türkiye'den olacaktır"

Beyoğlu'nda bulunan Emek Sahnesi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş "Medeniyet Derneğimizin kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçmiş. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Nice 10 yıllar, nice güzel hizmetler yapabilmeyi de temenni ediyorum. Derdimiz hangi alanda çalışıyor olursak olalım, kendi medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edebilmektir. Yolumuzu kaybetmememizi sağlayacak olan pusulamız budur. Bu çaba içerisinde hep kendimizi yenileyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Tekrar köklerimize dönmek, bu köklerimiz üzerine kendimizi yeniden değerlendirmekten başka çaremiz yoktur. Hiçbir millet başkasından ödünç aldığı fikirler ile yükselemez. Medeniyet Derneği çatısı altında yapılan bu çalışmalar çok değerli. Büyük medeniyetimizin yeniden ihya ve inşa edilmesi için bizlere güç verdiğini ve ufkumuzu açtığını ifade etmek istiyorum. Allah çabalarınızı güçlendirsin. Ümit ediyorum ki İslam dünyası içinde bulunduğu dönemi geride bırakacak ve yeniden ödünç fikirler üzerinde değil, kendi değerleri, kendi birikimini yeniden güncelleyerek ortaya koyabilecek bir imkana erişir. İnşallah İslam medeniyetinin 3. büyük yükselişi Türkiye'den olacaktır, bu coğrafyadan olacaktır. Medeniyet değerlerimiz üzerinden yeniden ayağa kalkmasını inşallah becereceğiz" şeklinde konuştu.

"Temel meselemiz medeniyetle insan, toplum ve devleti bütünleştirmek"

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ise "Vefa buluşmasında sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Medeniyete bizim yüklediğimiz anlam sadece sözlük ve terim anlamı değil. Biz bugün medeniyet kelimesini bir dünya görüşü olarak kullanıyoruz. Bizim medeniyetimizin insanı, toplumu ve devleti var. Temel meselemiz medeniyetle insan, toplum ve devleti bütünleştirmek. Milletin değerlerini, devletin değerleri ile bütünleştirmek. Aslında bütün siyasi mücadelemizin varmak istediği amaç da budur" dedi.

Program, protokol üyeleri ve konuşmacıların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Buluşması programı Emek Sineması'nda düzenlendi
Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Buluşması programı Emek Sineması'nda düzenlendi
Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Buluşması programı Emek Sineması'nda düzenlendi

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Medeniyet Derneği, Mustafa Şentop, Emek Sineması, İslam, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Buluşması programı Emek Sineması'nda düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Buluşması programı Emek Sineması'nda düzenlendi - Son Dakika
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