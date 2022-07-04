Kapadokya'yı ilk 6 ayda 258 bin 914 kişi kuşbakışı izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kapadokya'yı ilk 6 ayda 258 bin 914 kişi kuşbakışı izledi

04.07.2022 10:33

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini 2022 yılının ilk altı ayında gerçekleşen 12 bin 558 sıcak hava balon uçuşu ile 258 bin 914 yerli ve yabancı turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesini 2022 yılının ilk altı ayında gerçekleşen 12 bin 558 sıcak hava balon uçuşu ile 258 bin 914 yerli ve yabancı turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi.

"2022 REKOR YILI OLACAK"

Royal Balloon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler yaptığı açıklamada; "Nevşehir Valiliğinin açıkladığı raporlara göre 2022 yılının ilk altı ayında Kapadokya semalarında 258 bin 914 yerli ve yabancı balon turlarına katıldı. Bu bilgiler ışığında yılsonu itibariyle 600 bin yolcu barajının aşılacağını ve yeni bir rekor yılı olacağını ön görüyoruz. Geçtiğimiz yıl pandeminin gölgesinde bir turizm yılını geride bıraktık. 389 bin yerli ve yabancı turist balon turlarına katılmıştı. Hala rekor yılımız 589 bin kişinin uçtuğu 2019 yılı. Bu yılın ikinci yarısından daha da umutluyuz. Umarım artan talebi emniyetli uçuşlar ile karşılayabiliriz" şeklinde konuştu.

"KAPADOKYA TİCARİ BALONCULUĞUN BAŞKENTİ"

Dinler vatandaşı hizmet etmeye devam edeceklerini aktararak, "Dediğimiz gibi Kapadokya ticari balonculuğun başkenti. Ülke turizmini pazarlama argümanlarımızın en önemlisi. Biz de misafirlerimizin beklentilerini karşılayacak emniyet ve hizmet olarak tüm çabamızla onları memnun etmek için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

Nevşehir Valiliğinden edinilen bilgiye göre Haziran ayında 3 bin 667 sıcak hava balonu havalandı. Hava koşullarının uygun olduğu günlerde sabah erken saatlerde havalanan sıcak hava balonu ile Kapadokya bölgesini izleyen yerli ve yabancı turist sayısı bir önceki aya göre artarak Haziran ayında 78 bin 297'a ulaştı.

Mayıs ayında sadece 23 gün havalanan sıcak hava balonu ile yaklaşık 75 bin turist Kapadokya'yı havadan izleme imkanı buldu.

(Asım Çapacı - İHA)

YORUMLAR
500
Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi Kayseri itfaiyesi 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 vakaya müdahale etti Kayseri itfaiyesi 2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 48 vakaya müdahale etti
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'yı ilk 6 ayda 258 bin 914 kişi kuşbakışı izledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:01:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kapadokya'yı ilk 6 ayda 258 bin 914 kişi kuşbakışı izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement