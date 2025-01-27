Memlük Sultanı'nın Miğferi Diyarbakır'da Sergileniyor

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Memlük Devleti'nin son sultanının miğferi Diyarbakır'da sergileniyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Müzesi'nde, Osmanlı imparatorluğunun son verdiği Memlük Devleti'nin son sultanı Melik el Eşref Kansu el Guri'nin törenlerde kullandığı özel miğferi ünik eser olarak sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca İçkale'de yer alan 14 tarihi binada 2005'te başlatılan ve 2014'te tamamlanan restorasyon çalışmasının ardından 2015'te İçkale Müze Kompleksi olarak kapılarını açan yerleşke, geçmişi 12 bin 400 yıl öncesine kadar uzanan eserlerin de yer aldığı teşhir salonlarına gelen ziyaretçiler, müzedeki bin 615 eseri inceleme fırsatı buluyor.

Memlük Devleti'nin son sultanı Melik el Eşref Kansu el Guri, Osmanlı Devleti ile yapacağı Mercidabık ve Ridaniye savaşları öncesi kendisine bağlı kent olan Diyarbakır halkına ve idarecilerine törenlerde kullandığı miğferi gönderip destek istiyor. Osmanlı Devleti, Memlüklere bu savaşlarla birlikte son verirken; miğfer, iç kaledeki kazılarda bulunarak arkeoloji müzesinde ünik eser olarak sergileniyor.

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, İHA muhabirine, Diyarbakır Müzesi'nin Türkiye'nin en eski müzelerinden olup 1934 yılında kurulduğu bilgisini paylaşarak, merkez müzenin ise iç kale de bulunan müze kompleks alanındaki Arkeoloji Müze olduğunu söyledi.

Arkeoloji Müze'nin iki binadan oluşmakta olduğunu belirten Gizligöl, "Bu binalardan biri de kronolojik sergileme dediğimiz bina. Binamız iki kattan oluşuyor, 96 vitrinimiz var. Bazı vitrinlerimizde ise ünik eserlerimiz var. Bunlardan biri de Melik el Eşref Kansu el Guri'ye ait bir miğfer. Bu miğferimiz iç kale kazılarında yürütülen çalışmalarda ortaya çıkarıldı. Dolayısıyla yine yerinde sergileniyor. Diyarbakır, Memlüklere bağlı bir şehir. Osmanlı-Memlük savaşları başlayınca Sultan el Guri, Diyarbakır'ın kendisine destek vermesi için halka ve idarecilere hediyeler gönderiyor. Bu hediyelerden bir tanesi de, törenlerde kullandığı kendisine ait miğfer" dedi.

Miğferin, deriden yapıldığını aktaran Gizligöl, "Üzeri bronzla süslenmiş ve üzerinde Kur-an-ı Kerim'den ayetler mevcuttur. Bunu Diyarbakırlılara gönderiyor. Fakat Osmanlı 1516'daki Ridaniye ve Mercidabık savaşlarıyla birlikte Diyarbakır, Osmanlı egemenliğine geçiyor. Hatta Diyarbakır ve bölge, Osmanlı safında yer alıyor. Mercidabık'ta Osmanlılar ile Memlükler arasında bir savaş yaşanıyor. O savaşta da el Guri, savaşarak vefat ediyor. Yavuz Sultan Selim ile savaşarak ölüyor. Aslında el Guri'de bir Türk. Memlükler de bir asker, başarısından dolayı yüksek rütbelere ulaşıyor. Komutan olduktan sonra başa geçiyor. El Guri'ye ait, Memlüklere ait son miğfer Diyarbakır Müzesindir diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Mardin'den gelen ziyaretçilerden Seyfettin Öztap ise müzeyi gezdiğinde ok uçları, zırh gördüklerini, miğferden fazla anlamadığını ama hepsinin çok güzel olduğunu söyledi.