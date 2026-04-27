Menemen, geleceğin mimar ve restorasyon uzmanlarını ağırladı

27.04.2026 11:09  Güncelleme: 11:10
Geleceğin restorasyon uzmanları, sokak sağlıklaştırma projesiyle kent tarihini ayağa kaldırmak adına çalışmalarını sürdüren Menemen Belediyesi'nin faaliyetlerini yerinde inceledi. Balıkesir Üniversitesi'nden gelen öğrenciler, ilçenin tarihi ve kültürel birikimine hayran kaldı.

Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, "Kariyer Planlama ve Kültürel Miras Eğitim Gezisi" kapsamında Menemen'i ziyaret etti. Dr. Öğretim Üyesi Güzel Öztürk öncülüğünde gerçekleştirilen programda öğrenciler, Menemen'in köklü kültürel mirasını yerinde inceleme fırsatı buldu. Menemen Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen program, öğrenciler için düzenlenen kahvaltı organizasyonuyla başladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, günün programına dair bilgilendirmeler yapıldı.

Çömlek sanatının inceliklerini öğrendiler

Program kapsamında öğrenciler, Menemen'in "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü ustalarından ve Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşomcu'nun atölyesini ziyaret etti. Ziyarette, yaklaşık 8 bin yıllık geçmişe sahip Menemen çömlekçiliği hakkında kapsamlı bilgiler aktarılırken, öğrenciler geleneksel üretim süreçlerini yerinde gözlemledi. Düzenlenen uygulamalı workshop çalışmasıyla katılımcılar, çömlek sanatının inceliklerini deneyimleme imkanı buldu.

Ziyaret sırasında ayrıca Menemen çömlekçiliğinin tarihi ve kültürel önemi, uluslararası alandaki yeri ve her yıl yoğun ilgi gören Uluslararası Menemen Çömlek Festivali hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

Yaklaşık üç saat süren programın ardından öğrenciler, kültürel gezilerinin bir sonraki durağı olan Efes Antik Kenti'ne uğurlandı.

"Menemen, binlerce yıllık kültürel birikimle yoğrulmuş bir kent"

Ziyareti değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen, binlerce yıllık kültürel birikimle yoğrulmuş bir kent. Biz de Menemen Belediyesi olarak bu zengin tarihi yaşatmak, genç kuşaklara aktarmak, Menemen çömlekçiliğini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla birçok farklı koldan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğin restorasyon uzmanlarının kentimizi ziyaret etmesi, hem bizim için hem de onlar için oldukça güzel bir deneyim oldu. Umuyorum ki gelecekte güzel projelerde yolları yine Menemen ile kesişir. Bu güzel organizasyona sunduğu katkıdan dolayı İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sn. Dr. Sadık Doğruer'e de teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı 2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı

10:56
AK Partili Eyüp Kadir İnan’dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
10:53
Tedesco’yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar
Tedesco'yu haklı çıkaran görüntü: Geleni geçeni görüyorlar
10:32
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
10:16
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haykırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
