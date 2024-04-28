Menengiç Kahvesi: Gaziantep'in Tescilli İçeceği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Menengiç Kahvesi: Gaziantep'in Tescilli İçeceği

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Gaziantep'teki Tarihi Tahmis Kahvesi'nde hazırlanan menengiç kahvesi, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor. Menengiç kahvesi, kendine has aroması, lezzeti ve kafein içermemesiyle dikkat çekiyor. Gaziantep'e gelen turistler, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmenin yanı sıra bu eşsiz kahve lezzetini tatma fırsatını buluyorlar. Menengiç kahvesi, Gaziantep'in turizm potansiyelini artırırken, şehrin gastronomi ve kültür turizmine de katkı sağlıyor.

28.04.2024 09:48
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Menengiç kahvesi her mevsim beğeni topluyor

Gaziantep'te her mevsim tüketilen vazgeçilmez lezzet

GAZİANTEP - Gaziantep'teki Tarihi Tahmis Kahvesi'nde hazırlanan Gaziantep'in tescilli içeceği menengiç kahvesi her mevsim yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor.

Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan ve tarihi dokusuyla ön plana çıkan Gaziantep'te, yaklaşık 400 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi tahmis kahvesi, her mevsim yaptığı menengiç kahvesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Menengiç kahvesi kendine has aroması, lezzeti, rengi ve kokusuyla dikkat çekiyor. Diğer yandan içerisinde kafein bulunmaması kahve tiryakilerinin yanı sıra kafeinsiz içecek tercih edenlerin de ilgisini çekiyor. Gaziantep'e farklı bölgelerden ve dünyanın çeşitli şehirlerinden gelen turistler, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmenin yanı sıra bu eşsiz kahve lezzetini tatma fırsatını buluyorlar. Gaziantep'in turizm potansiyelini artıran bu tarihi içecek, şehrin gastronomi ve kültür turizmine olan katkısını da gözler önüne seriyor.

"Menengiç kahvesinin 400 yıllık hatırası var"

Tarihi Tahmis Kahvesinin geçmişini anlatan, Gaziantep'te tarihi ve lezzet yönünden en uğrak noktalarından biri olduğunu belirten işletme sahibi Mehmet Hilmi Bağcı, "Tarihi Tahmis kahvesi yaklaşık 400 yıllık geçmişe sahip bir mekan ve Osmanlı'nın ilk kahvelerinden biri diyebiliriz. Tahmis kahvesi, vazgeçilmez lezzetlerden olan menengiç kahvesi ile insanların dinlenme noktası. İnsanların gelip kahvelerini içtiği, sohbet ettiği tarihi bir yer. Menengiç kahvesi ise özel bir kahve, Gaziantep'e gelen misafirler muhakkak buraya gelerek kentimizin kültürel ve vazgeçilmez olan menengiç kahvesini içerler. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı varsa burada yaptığımız menengiç kahvesinin 400 yıllık hatırası var" dedi.

"Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi var"

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Bağcı, menengiç kahvesinin sağlıklı olduğunu ifade etti. Bağcı, "Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler kentin çeşitli turistik yerlerini gezdikten sonra muhakkak buraya gelirler. Bizlerde onlara elimizden geldiğince güzel bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizim hem fiyatımız uygun hem de sağlıklı bir ürün. Çocukların ve hanımların içmesinde hiçbir problem yok. Doğal bir malzemelerle ve yerli üretim kahvemizi yerli sunumlarla müşterilerimize sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ben buraya ön yargılı bir şekilde gelmiştim"

İstanbul'dan Gaziantep'e gezmeye gelen ve menengiç kahvesine ön yargılı bir şekilde yaklaştığını söyleyen Elif Borluk kahveyi içtikten sonra çok beğendiğini ve fikrinin değiştiğini söyledi. Borluk, "Bence menengiç kahvesi çok güzel. Ben buraya ön yargılı bir şekilde gelmiştim. Sade Türk kahvesi sevdiğim için içemem diye düşündüm ama bayağı güzeldi. Sütlü Türk kahvesine benziyor. İnternetten, sosyal medyalardan duyarak görerek geldik. Kuzenimle birlikte İstanbul'dan günübirlik bu lezzeti tatmak için geldik. Herkesin bu lezzeti tatması gerekiyor. herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Menengiç Kahvesi: Gaziantep'in Tescilli İçeceği - Son Dakika

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