Mengen'de 5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Mengen'de 5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlendi

13.07.2022 10:52
Mengen'de 5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlendi

Bolu'nun Mengen ilçesinde yöresel giyim kültürünün yaşatılması, tanıtılması ve yeni kuşaklara aktarılması amacıyla "5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği" düzenlendi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde yöresel giyim kültürünün yaşatılması, tanıtılması ve yeni kuşaklara aktarılması amacıyla "5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği" düzenlendi.

Şenlik kapsamında Dörtyol mevkisinde toplanan vatandaşlar davul zurna eşliğinde Gökçesu Caddesi'nden ilçe meydanına yürüdü.

Burada Şenlik Düzenleme Komitesi adına konuşan Varol Varlık, ilçenin çok zengin kültüre sahip olduğunu, bunun gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

"Sürdürülebilir kalkınmanın yolu buradan geçer." diyen Varlık, "İlçemizde çok önemli değerlerimiz ve doğal güzelliklerimiz var. Aşçılarımız, yöremizden yetişen değerli insanlarımız, yemeklerimiz, bununla birlikte göllerimiz, yaylalarımız, farklı ve özel mimariye sahip köy evlerimiz, gelin kayalarımız, şelalelerimiz, yaşlı anıt meşelerimiz, ormanlarımız, yazımız, kışımız, ilkbaharımız, sonbaharımız ve daha sayılabilecek birçok şey. Her biri ayrı ayrı görülmeye değer güzellikler." ifadelerini kullandı.

Varlık, ilçede bir "Yöre ve Kültür Müzesi" olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıddıka Dilek Yalçın Çelik ise Orta Asya'dan bugüne kadar yaklaşık bin yıldır kıyafetlerle kendi tarihlerini, kültürlerini bugüne taşıyan yöredeki kadınlara teşekkür etti.

Etkinlikte şenliğin düzenlenmesinde katkıda bulunan Kaymakam Ekrem Ender Ergün ile Belediye Başkanı Turhan Bulut'a plaket ve tablo verildi.

Mengen Yarenler ekibi ile Onur Demircioğlu ve Nazan Gören'in konser verdiği şenlikte, davul-klarnet ekibinin gösterisi sunuldu, Mengen ile ilgili şiirler okundu.

Ayrıca, açılan stantlarda sergilenen yöresel ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu, Prof. Dr. Çelik'in "Mengen'de Geleneksel Giyim Kuşam", Tanju Tatlı'nın "Mengen Aşçılık Geleneği", Hüseyin ve Varol Varlık ile Merve Varlık Turan ve Korhan Süren'in "Tozlu Sandıklardan Usta Ceketler-1" isimli kitapları tanıtıldı.

Yöresel kına gecesinin canlandırılmasıyla sona eren şenliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

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Mengen'de 5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlenecek Mengen'de 5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlenecek
Kaynak: AA

Hisarcık, Dörtyol, Mengen, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mengen'de 5. Yöresel Giyim Kültür Şenliği düzenlendi - Son Dakika

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