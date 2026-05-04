Menteşe\'de 60 yaş üstü için bahar şenliği

04.05.2026 13:44  Güncelleme: 13:45
Menteşe Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Tazelenme Üniversitesi paydaşlığında 60 yaş ve üstü grubundaki bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek ve kuşaklararası iletişimi güçlendirmek amacıyla 8 Mayıs Cuma günü "Tazelenme Bahar Şenliği" düzenlenecek.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak ve gün boyu sürecek şenliğin açılışı, Muğla Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü'nün ritim gösterisi ile yapılacak.

Açılış konuşmalarının ardından Menteşe Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından katılımcılara sabah sporu yaptıracak. Prof. Dr. Muammer Tuna'nın konferansı ile devam edecek şenlik kapsamında, Yatağan Kampüsü zeybek gösterisi, Ula Kampüsü halk müziği korosu ve Milas Kampüsü darbuka gösterisi yer alacak. Program; ritmik oyunlar, panel ve kampüs sunumlarıyla sürecek.

Şenlik, Köyceğiz Kampüsü koro gösterisi ve değerlendirme oturumunun ardından saat 16.15'te sahneye çıkacak Menteşe Kampüsü Türk Sanat Müziği Korosu'nun konseri ile sona erecek.

60 yaş ve üzeri vatandaşların katılımına açık olan Şenliğe katılım kontenjanla sınırlı olacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

