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"Merhamet" belgeselinin Türkiye prömiyeri Atlas Sineması'nda yapıldı - Son Dakika

"Merhamet" belgeselinin Türkiye prömiyeri Atlas Sineması'nda yapıldı

23.11.2021 14:46
"Merhamet" belgeselinin Türkiye prömiyeri Atlas Sineması'nda yapıldı

7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında yapımını ve yönetmenliğini Nuray Kayacan'ın üstlendiği "Merhamet (Mercy)" adlı belgesel filmin Türkiye prömiyeri Atlas Sineması'nda yapıldı.

7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında yapımını ve yönetmenliğini Nuray Kayacan'ın üstlendiği "Merhamet (Mercy)" adlı belgesel filmin Türkiye prömiyeri Atlas Sineması'nda yapıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen festival, gösterim ve söyleşi etkinlikleriyle devam ediyor.

Danışmanlığını Dr. Abdülkadir Şen'in üstlendiği belgesel film, Myanmar'ın Arakan Eyaleti'nde yaşayan Müslümanların zorlu hayat hikayelerini anlatıyor.

Gösterimin ardından yönetmen Yeşim Tonbaz moderatörlüğündeki söyleşide yapımcı ve yönetmen Nuray Kayacan belgeselin çekim sürecini anlattı.

Kayacan, Myanmar'da zulüm gören Müslümanların belgeselini yapmak için çok fazla sebepleri olduğuna işaret ederek, orada yaşanılanları zor şartlar altında da olsa bütün dünya göstermek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin son birkaç yıldır dünyada en çok yardım yapan ülke olduğunu hatırlatan Kayacan, "Türkiye'nin bu yardımseverliğinin bir belgeseli olmalıydı. Adını merhamet koyma nedenim de buydu. Çünkü bu gördüğümüz tüm kötülüklerin nedeni merhamet eksikliğimiz, ilerisi için bize tek umut olabilecek kavram da merhamet. Bunu göstermek istedim." dedi.

Kayacan, belgeselin hikayesinde kurmacadan faydalanmadığını, gerçek neyse onu koymaya çalıştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müslümanlara yönelik zulüm hala devam ediyor. İzlediklerimizin hepsi şu an hala var ve devam etsin istemiyorum. Aslında televizyonda yayınlanması için yaptım ama festivallerle bütün dünyanın görmesini sağladık. Her dinden, her milletten, her kültürden insanların etkilenebilmesi ve o 'insanlar için bir şeyler yapabilmeliyiz' deyip kendilerini eksik hissedebilmesi önemliydi. Bunu görünce 'her şeye değdi' diyebiliyorsunuz."

Arakanlıların 1950'den beri zulüm görerek, ilkel şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerinin altını çizen Kayacan, 2017'de Myanmar'ın Arakan Eyaleti'nde yaşayan 10 bin Rohingya Müslümanının katledildiğini ancak dünyanın bu zulme sessiz kaldığını ifade etti.

Kayacan, belgesel çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, halihazırda Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı oyuncularının hayatlarını anlatan bir belgeselin çekim ve kurgu sürecinde olduğunu dile getirdi.

Merhamet belgeselinin Türkiye prömiyeri Atlas Sineması'nda yapıldı
Merhamet belgeselinin Türkiye prömiyeri Atlas Sineması'nda yapıldı

Film Festivali, Belgesel, Türkiye, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Merhamet' belgeselinin Türkiye prömiyeri Atlas Sineması'nda yapıldı - Son Dakika


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