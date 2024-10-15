Mersin'de 5 Bin Eser Müzeye Kazandırıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin'de 5 Bin Eser Müzeye Kazandırıldı

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Elaiussa Sebasta Antik Kenti'nde 5 binden fazla eser restore edilerek Mersin Müzesi'ne teslim edildi.

15.10.2024 09:28
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Binlerce tarihi eser turizme kazandırıldı

Mersin'de Elaiussa Sebasta Antik Kenti'nde 29 dönemdir süren kazı çalışmalarından çıkarılan ve restore edilen 5 binden fazla eser müzeye kazandırıldı

Kazı Başkanı Dr. Kızılarslanoğlu:

" Elaiussa Sebasta Antik Kenti kazısından ele geçen 5 binden fazla eseri restorasyonu tamamlandıktan sonra Mersin Müzesi'ne teslim ettik"

"Hali hazırda da depolarımda restorasyon yapılması gereken çok fazla eser grubu var,Hepsinin restorasyonu yapıldıktan sonra Mersin Müzesi'ne teslim edilecek"

MERSİN - Mersin'de Bizans ile Roma dönemlerine ait nekropol, antik tiyatro, sarnıç, su kemerleri ve fırınların yer aldığı Elaiussa Sebasta Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında bulunan binlerce eser restore edilerek müzeye kazandırıldı.

Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde Mersin- Antalya D400 karayolunun yanında ortaya çıkarılan ve 29 dönemdir kazı çalışmalarının sürdüğü 23 hektarlık alanda kurulan dönemin en önemli ticaret ve üretim merkezlerinden Elaiussa Sebasta Antik Kenti'nde tarihe ışık tutuyor. Yıllardır devam eden kazı çalışmalarında bir çok eserin tanım, tasnif, çizim, fotoğraflama ve restorasyon-konservasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Kazı Başkanı Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Asena Kızılarslanoğlu 880'i son 4 yılda olmak üzere bugüne kadar 5'binden fazla eserin Mersin Müzesi'ne kazandırıldığını kaydetti.

"5 binden fazla eseri Mersin Müzesi'ne teslim ettik"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle bu yıl gerçekleştirilen 29. sezon kazı çalışmalarının sona erdiğini belirten Kazı Başkanı Dr. Kızılarslanoğlu, bu sene alan temizlik ile depodaki eserlerin restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çlaışmalarla ilgili bilgi veren Dr.Kızılarslanoğlu," Elaiussa Sebasta Antik Kenti kazısından ele geçen 5 binden fazla eseri restorasyonu tamamlandıktan sonra Mersin Müzesi'ne teslim ettik. Bu eserlerin içerisinde amphoralar, testiler, günlük kullanım kapları, kandiller, tabaklar, sikkeler, takılar, süs eşyaları, ungentariumlar, cam eserler ve mezar hediyeleri yer alıyor. Özellikle son 4 yılda 880 adet eserin müzeye teslimini gerçekleştirdik. Kent liman kenti olduğu için ticarette oldukça aktif olduğu için buluntu anlamında büyük bir çeşitlilik var. Kentte yapılarda çok fazla. Bunlarında ortaya çıkarılmasıyla kent ihtişamıyla ortaya çıkmış olacak" dedi.

"Kazılarla yeni buluntular da açığa çıkarılacak"

Sadece kazı çalışmasıyla değil, restorasyon ve turizme açılması için de çevre düzenlemesinin birlikte devam edeceğine vurgu yapan Kızılarslanoğlu,"Kazılardan çıkan eserlerin müzeye devam ediyor, devam da edecek. Kent çok büyük hem Roma hem de Bizans döneminde aktif bir ticaret hayatı olduğu için bundan dolayı çok çeşitli buluntuları var. Kazılarla yeni buluntular da açığa çıkarılacak. Hali hazırda da depolarımda restorasyon yapılması gereken çok fazla eser grubu var. Hepsinin restorasyonu yapıldıktan sonra Mersin Müzesi'ne teslim edilecek. Bu sayı her geçen sene artacak. Müzedeki teşhir salonlarında bunu görmek hem bizi hem ziyaretçileri mutlu edecektir" diye konuştu.

Alan restorasyonu da yaptıklarını aktaran Kızılarslanoğlu," Önümüzdeki sezon yapılması planlanan hem restorasyon hem kazı çalışmaları için çok ciddi bir planlama ve programla aşamasını geçtik. Kentimizin haritası yeniden oluşturuldu. Harita üzerinde yapılan çalışmalarda yeniden ne kadar büyük alana yayıldığı, turizme açılması durumunda çok büyük bir antik kentin gün yüzüne çıkacağını bir kere daha görmüş olduk" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Mersin, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de 5 Bin Eser Müzeye Kazandırıldı - Son Dakika

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