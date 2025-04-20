Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Azerbaycan Gecesi" konserini sanatseverlerle buluşturdu.
Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda gerçekleştirilen konserde Azerbaycan'ın müzikal mirası sahneye taşındı.
Piyanoda Tuğçe Göksal'ın performans sergilediği programda, soprano Itır Gözde Tuğun, mezzo soprano Nihan Çetin Aydın, tenorler Emrah Sözer ve Kerem Yaman solist olarak sahneye çıktı.
Konserde, Azerbaycanlı bestecilerin eserlerinden oluşan repertuvar seslendirildi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Mersin'de Azerbaycan Gecesi Konseri - Son Dakika
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