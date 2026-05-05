Mersin\'de çocuk kampüslerinden çıkan eserler sergide buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk kampüslerinde eğitim alan miniklerin hazırladığı eserler, İçel Sanat Kulübü'nde açılan karma resim sergisinde sanatseverlerle buluştu.

'Çocuklar kültür, sanat ve sporla erken yaşta tanışsın' diye kentin dört bir yanında faaliyet yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli, Toroslar, Huzurkent ve Silifke'de açtığı Çocuk Kampüsleri ile binlerce çocuğun hayallerinin ilk adımı oluyor. Kampüslerde yer alan akıl ve zeka oyunları, tasarım ve teknoloji, doğa, mutfak, dans, resim, drama ve müzik gibi farklı alanlardaki atölyeler sayesinde çocuklar hem eğleniyor, hem de öğrenme sürecini keyifli hale getiriyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde, çocukların sosyal, duyusal ve motor becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü kampüslerdeki minik sanatçıların eserleri, İçel Sanat Kulübü'nde düzenlenen 'Karma Resim Sergisi' ile sanatseverlere sunuldu. Tabloların yanı sıra tasarım şapkaların da yer aldığı sergi, her yaştan ziyaretçi tarafından hayranlıkla gezildi. Eserleri sergilenen çocuklar ilk defa bir sergide eser sunmanın heyecanını yaşarken, eserleri yer almayan çocuklar da bir sonraki sergi için heyecanlı olduklarını dile getirdi. Aileler çocukları ile gurur duyarken, kentin sanat camiası ise çocukların sanat konusunda erken yaşta desteklenmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

"Bu sergi, çocukların emekleri ve hayal güçleri ile oluştu"

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 çocuk kampüsünün de aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, Mezitli, Toroslar, Huzurkent ve Silifke'de hayata geçirilen Çocuk Kampüslerinin faaliyetlerini anlattı. Öztürk, "5-14 yaş arasındaki çocuklar, kampüslerimizde çeşitli atölyelerden faydalanıyorlar. En yoğun ilgi gören atölyelerden biri de resim ve hobi atölyeleri. Bu sergi, çocukların ilham güçlerini, el emeklerini ve hayal dünyalarını geliştirdikleri özgün bir karma sergi" dedi.

"Kültür ve sanata ilgi duyan çocuklar, ülkenin geleceği olacaktır"

İçel Sanat Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gök, çocuk kampüsleri atölyelerinden çıkan eserlere sergi aracılığıyla ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını dile getirerek, kampüsleri hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti. Çocukların geleceği için yapılan çalışmaları desteklediklerini de kaydeden Gök, "Etrafınızdaki herkesi Silifke, Toroslar, Mezitli ve Huzurkent'te bulunan çocuk kampüslerine yönlendirebilirsiniz. Çocuklarımız orada resimden seramiğe, müzikten bilim dallarına kadar ücretsiz kurs alıyorlar. Bunun kent için en büyük değerlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız bu yaşlarda kültüre ve sanata ilgi duyabilirse, o çocuklar ülkenin geleceği olacaktır" diye konuştu. - MERSİN