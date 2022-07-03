Adana 'dan gelen Habib Paksu, AA muhabirine, sıcak havadan bunaldıkları için bölgeye tatil yapmaya geldiklerini belirterek, "Hem kumsalda eğleniyoruz hem de denize girerek serinliyoruz. Hafta sonu tatilinin tadını çıkartmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Sıcak havadan bunalanlar denize koştu - Son Dakika

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