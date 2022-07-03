Sıcak havadan bunalanlar denize koştu - Son Dakika
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Sıcak havadan bunalanlar denize koştu

03.07.2022 14:03

Deniz içindeki kaleden görüntü Kızkalesi yazısı Denizde tekne gezisine çıkanların görüntüsü Denize girenlerden detaylar Kumsalda oynayan çocuklardan görüntü Deniz bisikletine binenlerden görüntüsü Su sporları yapanlardan detaylar Röportaj Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu MERSİN...

Deniz içindeki kaleden görüntü

Kızkalesi yazısı

Denizde tekne gezisine çıkanların görüntüsü

Denize girenlerden detaylar

Kumsalda oynayan çocuklardan görüntü

Deniz bisikletine binenlerden görüntüsü

Su sporları yapanlardan detaylar

Röportaj

Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

MERSİN - Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, sıcak havadan bunalanlar plajları doldurdu.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığın 27 dereceyi bulduğu kentte, serinlemek isteyen vatandaşlar Erdemli ilçesinde UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ne gitti.

Denizde ve plajda vakit geçiren vatandaşların bazıları tekne turlarına katıldı, bazıları da deniz bisikletine bindi.

Bazı aileler de çocuklarıyla kumsalda oyun oynadı.

Adana'dan gelen Habib Paksu, AA muhabirine, sıcak havadan bunaldıkları için bölgeye tatil yapmaya geldiklerini belirterek, "Hem kumsalda eğleniyoruz hem de denize girerek serinliyoruz. Hafta sonu tatilinin tadını çıkartmaya çalışıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sıcak havadan bunalanlar denize koştu - Son Dakika

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