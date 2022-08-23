Açıklamada görüşlerine yer verilen Güven, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu benim için hayatımın dönüm noktası oldu. 40 yıllık hayalim sonunda gerçek oldu. Emeği geçenlerin hepsine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Üniversite okuma hayali 58 yaşında gerçek oldu - Son Dakika

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