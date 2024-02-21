Mersin Devlet Opera ve Balesi, Hamlet Balesi'ni Sanatseverlerle Buluşturuyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Hamlet Balesi'ni Sanatseverlerle Buluşturuyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Hamlet Balesi\'ni Sanatseverlerle Buluşturuyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yarın William Shakespeare'in Hamlet tragedyasının bale uyarlamasını sanatseverlerle buluşturacak. Revas Gabichvadze'nin müziği, Murat Kodallı'nın orkestra şefliği, Nugzar Magalashvili ve Medei Magalashvili'nin reji ve koreografisiyle hazırlanan eser, Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde saat 20.00'de sahnelenecek. Baleyi Serbülent Biçer, Ender Üçdemir ve Özlem Şenormanlılar yönetecek.

21.02.2024 15:55  Güncelleme: 15:57
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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Hamlet balesini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, William Shakespeare'in eserlerinden Hamlet tragedyasının bale uyarlaması, saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde icra edilecek.

Müziğini besteci Revas Gabichvadze, orkestra şefliğini Murat Kodallı'nın yapacağı eserin reji ve koreografisi Nugzar Magalashvili ve Medei Magalashvili tarafından hazırlandı.

Dekoru Savaş Camgöz, kostümü Sevtaç Demirer, ışık tasarımı ise Tarı Deniz'e ait baleyi, Serbülent Biçer, Ender Üçdemir ve Özlem Şenormanlılar sahneye koyacak.

Kaynak: AA

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