Mersin Devlet Opera ve Balesi \'Hamlet\' balesini sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Hamlet" balesini sanatseverlerle buluşturacak.
MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, William Shakespeare'in eserlerinden "Hamlet" tragedyasının bale uyarlaması, 14 Mart Perşembe saat 20.30'da Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.
Müziğini besteci Revas Gabichvadze, orkestra şefliğini Murat Kodallı'nın yapacağı eserin reji ve koreografisi Nugzar Magalashvili ve Medei Magalashvili tarafından hazırlandı.
Dekoru Savaş Camgöz, kostümleri Sevtaç Demirer, ışık tasarımı Tarı Deniz'e ait baleyi, Serbülent Biçer, Ender Üçdemir ve Özlem Şenormanlılar sahneye koyacak.
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Arkeologlar Derneği İzmir Şubesi ve Afrodisias'ı Sevenler Derneği'nin düzenlediği konferans dizisi Afrodisias Antik Kenti'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini ele aldı.
İzmir'in Urla ilçesinde Michelin yıldızlı restoran işleten şef Osman Serdaroğlu, İtalya'daki 5 yılı aşkın gastronomi eğitiminde Japon ustasından öğrendiklerini Tokyo'daki fuarda sundu.
Başkan Zeybek, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümünü kutlayarak, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u şükran, minnet ve tazimle anıyor. İstiklal Marşı, bir milletin bağımsızlık aşkının, kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir.
Talas Belediyesi tarafından Talas'ta açılan 'Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi', 2 ay içinde 19 bin 675 ziyaretçi tarafından ziyaret edildi. Müze, ramazan ayında 10.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından açılan Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi, 2 ayda 20 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Müze, gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla kurulmuş olup, Çanakkale Savaşı ve Milli Mücadele'ye dair özel eserler içermektedir.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Nurettin Toker'in yıllarını kaydettiği günlükler, Uzuntarla Çerkes Müzesinde sergilenecek. Toker'in günlüklerinde askerlik hatıraları, doğumlar, ölümler, mevsim değişiklikleri ve önemli olaylar yer alıyor.
Balkan Savaşları'nda Edirne'nin önemli savunma hatlarından Kıyık Tabya'nın restorasyonunun ilk etabı 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'ne kadar tamamlanacak. Edirne müdafi Şükrü Paşa'nın kabri ve anıtının da yer aldığı tarihi alanda çalışmalar 2 etap halinde gerçekleştiriliyor.
Selviye Hürriyet, Yusuf Emini ve Arif Lila'nın oynadığı tiyatro oyunu Şekibe, İstanbul Türkçesi ve Rumeli Türkçesi kullanılarak komedi türünde sahnelendi. Oyunun ilk durağı Gebze Kültür Merkezi oldu. İlk tesettürlü kadın tiyatro oyuncusu Yusuf Emini ve Selviye Hürriyet, başrolü paylaştı.
Erzincan Valiliği koordinasyonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) kampüsü merkez yemekhanesinde, kentte öğrenim gören ve KYK yurtlarında kalarak yemek hizmeti alamayan misafir öğrenciler ile evlerde kalan öğrencilere ramazan ayı boyunca iftar yemeği verilecek. Günlük bin kişi ile sınırlı olan iftar yemeğine başvurular, 'Rota Erzincan' uygulaması üzerinden günlük alınacak. Öğrenciler, yaptıkları başvurularla o akşamki iftara katılabilecek. Uygulama üzerinden yapılan başvurular günlük bin kişiyi aştığında başvuru ekranı kapanacak. Söz konusu uygulamayla hazırlanacak yemek sayısının belirlenmesi ve israfın önüne geçilmesi amaçlanıyor.
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