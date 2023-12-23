Mersin Devlet Opera ve Balesi, Muhteşem Gatsby balenin prömiyerini gerçekleştirdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), romantik gerilim türündeki dünya klasiği "Muhteşem Gatsby" romanından uyarlanan balenin prömiyerini sanatseverlerle buluşturdu.

MDOB tarafından, İrlanda asıllı ABD'li yazar Francis Scott Key Fitzgerald'ın başyapıtından uyarlanan balenin prömiyeri, Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İki perdelik bale formatıyla ilk kez sahnelenen "Muhteşem Gatsby" eserinin koreografisini ve librettosunu Volkan Ersoy ile Armağan Davran üstlendi.

Orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen ve Orhan Haşimov'un yaptığı balenin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, ışık tasarımını Tarı Deniz ve video-projeksiyon tasarımını Umut Sinan Özdemir gerçekleştirdi.

Prömiyeri kapalı gişe yapılan bale, sanatseverlerden yoğun alkış aldı.