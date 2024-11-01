Mersin Edebiyat Ödülü Murathan Mungan'a Verildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin Edebiyat Ödülü Murathan Mungan'a Verildi

Mersin Edebiyat Ödülü Murathan Mungan\'a Verildi

Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, Murathan Mungan'a MTSO'da düzenlenen törende takdim edildi.

01.11.2024 23:16
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü yazar Murathan Mungan'a verildi.

MTSO'daki törende, Mungan'a ödülünü MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ile Meclis Başkanı Hamit İzol takdim etti.

Murathan Mungan, konuşmasında, Mersin'de böyle bir ödül almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Süreç içerisinde çok çalıştığını dile getiren Mungan, "Yaşam boyunca kimseyi kendime rakip görmedim. Sanatın bir rekabet işi olmadığını öğrendim. Kendimle yarıştım, kendime yatırım yaptım." diye konuştu.

Mungan, konuşmasının devamında kitaplarından ve hayatından kesitler anlattı.

Konuşmaların ardından Mungan, katılımcılar ve okurlarıyla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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