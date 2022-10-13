Mersin gündem haberi: Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı - Son Dakika
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Mersin gündem haberi: Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

13.10.2022 22:24

Mersin gündem haberi | Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yeni sezonuna konserle başladı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yeni sezonuna konserle başladı.

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yaptığı konserde, opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev sahne aldı.

Aysev'in yanı sıra konserde, MDOB orkestrası ile sanatçılar Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Nihan Çetin Aydın, Bülent Bezdüz, Murat Güney ve Zafer Erdaş da performans sergiledi.

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Kaynak: AA

Hakan Aysev, Mersin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin gündem haberi: Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı - Son Dakika

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