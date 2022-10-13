Aysev'in yanı sıra konserde, MDOB orkestrası ile sanatçılar Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Nihan Çetin Aydın , Bülent Bezdüz, Murat Güney ve Zafer Erdaş da performans sergiledi.

Kaynak: AA

Hakan Aysev, Mersin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Mersin gündem haberi: Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı - Son Dakika

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