Mersin gündem haberi: Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu konserle açtı

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yeni sezonuna konserle başladı.
Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yaptığı konserde, opera sanatçısı ve tenor Hakan Aysev sahne aldı.
Aysev'in yanı sıra konserde, MDOB orkestrası ile sanatçılar Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Nihan Çetin Aydın, Bülent Bezdüz, Murat Güney ve Zafer Erdaş da performans sergiledi.
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