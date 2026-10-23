Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın 'İki Kişilik Oyun'u Bursa'da yoğun ilgi gördü

Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın 'İki Kişilik Oyun'u Bursa'da yoğun ilgi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Merinos AKKM'de sahnelenen tek perdelik 'İki Kişilik Oyun', Mert Fırat ve Binnur Kaya'yı aynı sahnede buluşturdu. Evlilik, boşanma, sadakat ve toplumsal rolleri mizahla işleyen oyuna ilgi yoğundu; iki oyuncunun performansı da beğeni aldı.
Bursa'da oyuncular Mert Fırat ve Binnur Kaya'nın aynı sahneyi paylaştığı "İki Kişilik Oyun" sanatseverlerle buluştu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) sahnelenen oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Tek perdelik komedide evlilik, boşanma, sadakat ve toplumsal roller mizahi bir dille ele alındı.
Gösteride Binnur Kaya ve Mert Fırat'ın performansları izleyicilerden beğeni topladı.???????
Kaynak: AA
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