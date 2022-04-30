Meşe odunuyla pişen lezzet: Gerdan kebabı - Son Dakika
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Meşe odunuyla pişen lezzet: Gerdan kebabı

30.04.2022 11:09

Aksaray'da kuzunun boyun etiyle yapılan gerdan kebabına kaya tuzu ve meşe odununun ateşi lezzet katıyor.

Aksaray'da kuzunun boyun etiyle yapılan gerdan kebabına kaya tuzu ve meşe odununun ateşi lezzet katıyor.

Hasan Dağı yaylalarında yetişen ve 20-25 kilogram ağırlığına gelen kuzuların boyun kısmından hazırlanan gerdan kebabı, kaya tuzuyla 360 derece ısıdaki taş fırında 5-6 saatte pişiriliyor.

Ardından dağ kekiği ve diğer baharatları eklenen kebap, kente özgü pideyle servis ediliyor.

İlde 13 yıldır aşçılık yapan Soner Aktaş, AA muhabirine, gerdan kebabının kentin önemli lezzetleri arasında yer aldığını söyledi.

Gerdan kebabını yaylalarda yetişen kuzuların boyun bölümünden hazırladıklarını anlatan Aktaş, "Etlerimizi 3-4 gün dinlendirdikten sonra, uykuluk yerlerini ve diğer fazlalıkları üzerinden alıyoruz. Etimizi kendi yağıyla pişiriyoruz, dışarıdan hiçbir katkı malzemesi koymuyoruz. Pişme esnasında sadece kaya tuzu atıyoruz." dedi.

Aktaş, kebabı yemek için şehir dışından da misafirlerin geldiğini ifade etti.

Kuzunun boyun kısmı kassız olduğu için etinin yumuşaklığına dikkati çeken Aktaş, "Piştikten sonra içindeki kemik kendiliğinden etten ayrılıyor. Dağ kekiği ve kentimize özgü pideyle servis ediyoruz." diye konuştu.

Müşterilerden Beyza Kara da "Aksaraylılar olarak gerdan kebabını çok seviyoruz. Ramazan sofralarına yakışan bir lezzet." ifadesini kullandı.

Meşe odunuyla pişen lezzet: Gerdan kebabı
Meşe odunuyla pişen lezzet: Gerdan kebabı
Meşe odunuyla pişen lezzet: Gerdan kebabı
Meşe odunuyla pişen lezzet: Gerdan kebabı

YORUMLAR
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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Meşe odunuyla pişen lezzet: Gerdan kebabı - Son Dakika


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