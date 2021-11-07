Üye Girişi
Mezatlara antikaseverlerden büyük ilgi - Son Dakika

Mezatlara antikaseverlerden büyük ilgi

07.11.2021 11:56

Mezatlara antikaseverlerden büyük ilgi Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen antika mezatları büyük ilgi görüyor.

Mezatlara antikaseverlerden büyük ilgi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen antika mezatları büyük ilgi görüyor. Her hafta yüzlerce antika severi buluşturan mezatlarda görücüye çıkan antika eserler gün yüzüne çıkarken bir yandan da geçmişi geleceğe taşımada büyük rol oynuyor. Son yapılan mezatta ise Atatürk'ün 1937 yılında Sümer Basma Fabrikasını açmak üzere dönemin liderleri ile geldiği trende çekilmiş orijinal bir fotoğrafa paha biçilemedi.

Geçtiğimiz aylarda ilçede kurulan Nazilli El Sanatları ve Antika Sevenler Derneği, her hafta düzenlediği mezatta birbirinden ilginç antika eserleri görücüye çıkartıyor. Yüzyıllardır evlerimizin bodrumlarında atıl halde toz içerisinde terkedilen eserler de bu mezatlar sayesinde yeniden hayat bulmaya başladı. Osmanlı döneminden de kalan yüzlerce eşyanın alıcı bulduğu mezatlarda asırlık taş plağından duvar saatine, şamdanından gece lambasına, kömür ütüsünden İran halısına kadar binlerce antika açık artırmayla yeni sahibine kavuşuyor. Zamana ve aşınmaya karşı direnemeyerek eskiyen birçok eserin de usta ellerde yeniden restore edilerek satışa sunulduğu antika mezatı, her hafta başka bir sürprize konu oluyor. Ege Bölgesi'nin birçok ilinden de antika severlerin uğrak yerleri arasına giren Nazilli Çapahasan Mahallesi Şehit Cengiz Toklu Parkı içerisinde bulunan derneğe ait mezat alanı bu kez Atatürk'ün 1937 yılında Sümer Basma Fabrikasını açmak üzere dönemin liderleri ile geldiği trende çekilmiş orijinal bir fotoğrafa ev sahipliği yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da yapılan uluslararası bir mezatta Nazillili antika severler İstinye Müzayede ve Antika firmasının kurucuları Murat Dil ve Edip Erturan tarafından satın alınan Atatürk fotoğrafı temsili olarak açık artırmaya çıkartıldı. İlk etapta 50 bin liraya ulaşan ve daha sonrasında manevi değeri nedeniyle paha biçilemeyen fotoğraf, Nazillili antikacıları duygulandırdı. Atatürk ve Sümer Basma Fabrikası'nın kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden antika severler, fotoğrafın değerinin asla maddi olarak ölçülemeyeceğini, zaten sahiplerinin de bu fotoğrafı satmak için değil tanıtmak için getirdiğini ifade ettiler.

Nazilli El Sanatları ve Antika Sevenler Derneği Başkanı Murat Şimşek öncülüğünde düzenlenen mezatta konuşan Atatürk fotoğrafının sahiplerinden Edip Erturan, "Bu fotoğraf 09 Ekim 1937 tarihinde Nazilli Tren Garında çekilmiş orijinal baskı bir fotoğraf. Fotoğrafın manevi değeri de zaten buradan geliyor ve döneminde orijinal olarak karta basılmış bir fotoğraftır. Fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk, Afet İnan, Celal Bayar, Mareşal Fevzi Çakmak, İsmet İnönü var. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bu beşlinin bir arada bulunduğu nadir fotoğraflar bir tanesidir. Bu fotoğrafı İstanbul'daki bir müzayededen satın aldık. Bizim için ve Nazilli için çok önemli bir fotoğraf. Geçmişimizin belleğimizde taze kalması ve zaten Nazilli'de çekilen bu fotoğrafın Nazilli'de olduğunun bilinmesi için müzayedeye getirdik. Amacımız satmak değil bu fotoğrafın Nazilli'de olduğunu anlatabilmek" dedi.

Mezata katılan ve antikaları satın alabilmek için rakipleriyle yarışan meraklılar yaptıkları konuşmalarda antikaların geçmişten günümüz eve geleceğe köprü olduğunu ifade ettiler. Müzayededeki en genç alıcılardan 7 yaşındaki Havva Mine Demir, odası için antikalar aldığını ifade ederek, "Buraya anne ve babamla geldim. Babamdan aldığım 50 lirayla odama gaz lambası aldım" dedi.

Gönül Karabay ise, "Nazilli mezatı her hafta çok hareketli ve çok güzel geçiyor. Her hafta bu mezatı sabırsızlıkla bekliyorum. Uygun fiyata çok güzel ürünler çıkıyor. Ben ahşaptan ürünler yaparak burada satıyorum. Nazilli'ye böyle bir şey kazandırıldığı için çok teşekkür ederim" dedi. Ömer demir ise, "Her Cuma günü burada farklı insanlarla bir araya geliyoruz. Teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde biz de geçmişimize hasret kalıyoruz. Biz burada geçmişin bir aynasını görüyor ve hasret gideriyoruz. Tabi ki hoşumuza gidenleri satın alarak geçmişimize dair anılar biriktiriyoruz" dedi.

Mezatın işletmecisi Halil Uyar ise "Dernek olarak burada geçmişimize ait kullanılmış olan eserleri bir nevi kültürleri tanıtmak üzere mezat yapmış bulunmaktayız. Murat Şimşek tarafından Nazilli El Sanatları ve Antika Sevenler Derneği kurulduktan sonra böyle bir organizasyonu gerçekleştirdik. Nazilli'de her hafta cuma günü akşam 19.00'dan itibaren burada antikaya gönül vermiş antika sevenler bu işin koleksiyonunu yapanlar, meraklı olanlar burada toplanıp geçmişimize ait kullanmış olduğunuz eşyaları burada antika severlerle, koleksiyonerlerle buluşturuyoruz. Geçmişte bodrumlarımızda, evin bir köşesinde terkedilmiş, çürümüş, kırılmış, dökülmüş eşyaları buraya getiriyoruz. Çoğu zaman bu eserleri restorasyon yaptırarak yeniden hayata döndürüyoruz. Bu eserleri yeniden evimizin, ofisimizin bir parçası haline getirip, geçmişimizi, geleceğimizi, kültürümüzü tazeleyip, yaşamış oluyoruz" dedi.

Mezatlara antikaseverlerden büyük ilgi
Mezatlara antikaseverlerden büyük ilgi
Mezatlara antikaseverlerden büyük ilgi
Mezatlara antikaseverlerden büyük ilgi

Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı, Nazilli, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Mezatlara antikaseverlerden büyük ilgi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji tarih verip uyardı! Yoğun sis İstanbul'u esir almaya devam edecek 11:51 Meteoroloji tarih verip uyardı! Yoğun sis İstanbul'u esir almaya devam edecek İstanbul Maratonu'ndan renkli görüntüler: Boğaza karşı çay simit keyfi yaptılar 11:48 İstanbul Maratonu'ndan renkli görüntüler: Boğaza karşı çay simit keyfi yaptılar Sevgilisini öldürüp 11:38 Sevgilisini öldürüp "Polisi arayın" diye bağıran şahıs son kurşunu kafasına sıktı
ABD'de 8 kişinin öldüğü konser faciasıyla ilgili bomba iddia: Elinde şırınga olan biri konserdekilere uyuşturucu enjekte etti 11:04 ABD'de 8 kişinin öldüğü konser faciasıyla ilgili bomba iddia: Elinde şırınga olan biri konserdekilere uyuşturucu enjekte etti Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi 10:53 Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler 10:22 İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler
Kuryelik yapan genç ile yaşlı adamın yürek ısıtan anları! Kazada düştükleri yerden kalkıp birbirlerine sarıldılar 09:34 Kuryelik yapan genç ile yaşlı adamın yürek ısıtan anları! Kazada düştükleri yerden kalkıp birbirlerine sarıldılar İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı 08:15 İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Ünlü manken Heidi Klum'un yataktaki çıplak pozuna beğeni yağdı Ünlü manken Heidi Klum'un yataktaki çıplak pozuna beğeni yağdı         
11:52
İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? İşte cevabı İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? İşte cevabı         
11:51
Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar         
11:47
Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı         
11:17
Son ankette vatandaşa Son ankette vatandaşa "Yurt dışında yaşamak ister misiniz?" diye soruldu! 1 yıl içinde büyük değişim         
10:55
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm         
10:12
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine SİHA saldırısı         
07:52
Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı         
07:40
Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi         
17:26
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım         
15:59
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi         
13:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 12:10:13. #1.13#
SON DAKİKA: Mezatlara antikaseverlerden büyük ilgi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement