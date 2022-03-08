Midyat Belediyesi zabıta ekiplerinden marketlere denetim - Son Dakika
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Midyat Belediyesi zabıta ekiplerinden marketlere denetim

08.03.2022 11:05
Midyat Belediyesi zabıta ekiplerinden marketlere denetim

Mardin'in Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Mardin'in Midyat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede temel gıda satışı yapan zincir ve yerel marketlerde rafları kontrol etti.

Ekipler, haksız fiyat artışı denetiminin yanı sıra, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını da kontrol etti.

Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar, ilçede stokçuluğa karşı da denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bayar, ilçedeki denetimlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını dile getirerek, "Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımız gıdalarla ilgili her türlü ihbar, şikayet, soru ve sorunları en yakın zabıta birimimize bildirebilir." dedi.

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Midyat Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Mardin, Zabıta, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Midyat Belediyesi zabıta ekiplerinden marketlere denetim - Son Dakika


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