Midyat'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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Midyat'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi

15.08.2022 13:42
Midyat'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi

Midyat'ta belediye tarafından personele yönelik iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi düzenlendi.

Midyat'ta belediye tarafından personele yönelik iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi düzenlendi.

Belediyen kampüs alanında düzenlenen eğitime iş güvenliği uzmanı Aydın Sağlam ve Dr. Zeynep Bulut konuşmacı olarak katıldı.

Eğitimde katılımcılara, "çalışma mevzuatı", "çalışanların yasal hak ve sorumlulukları", "iş yeri temizliği", "iş sağlığı ve güvenliği", "iş kazası", "meslek hastalığı", "ilk yardım", "öfke kontrolü", "psikolojik sağlamlık" ve "hastalıkta doğan hukuki sonuçlar" gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

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Kaynak: AA

Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Midyat'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi - Son Dakika

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