Eğitimde katılımcılara, "çalışma mevzuatı", "çalışanların yasal hak ve sorumlulukları", "iş yeri temizliği", "iş sağlığı ve güvenliği", "iş kazası", "meslek hastalığı", "ilk yardım", "öfke kontrolü", "psikolojik sağlamlık" ve "hastalıkta doğan hukuki sonuçlar" gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Midyat'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi - Son Dakika

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