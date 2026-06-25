Midyat'ta kadın girişimciler el emekleri ile yöresel ürünleri tanıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Midyat'ta kadın girişimciler el emekleri ile yöresel ürünleri tanıtıyor

Midyat\'ta kadın girişimciler el emekleri ile yöresel ürünleri tanıtıyor
25.06.2026 09:59  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde Kaymakamlık ve Dicle Kalkınma Ajansı iş birliğiyle kurulan kadın kooperatifi, yöresel ürünlerin tanıtımını yaparak 300 kadına istihdam sağlıyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar el emekleri ile yöresel ürünleri tanıtıyor.

Midyat Kaymakamlığı ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğinde yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirilen Midyat Kadın Kooperatifi, son dönemlerde kadınlara istihdam kapısı olmaya başladı. Gastronomi anlamında da önemli bir çalışma gerçekleştiren kooperatifte üretilen yöresel tatlar, vatandaşlardan rağbet görüyor.. Konuya ilişkin değerlendirmeden bulunan Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, "Midyat Kadın Kooperatifi 2022 yılında kurulmuş, o günden bugüne hizmet veren bir kooperatifti, ama biz yapmış olduğumuz projeyle bu kooperatifi daha işlevsel hale getirdik. Dicle Kalkınması Ajansına sunduğumuz projeyle Mardin Büyükşehir Belediyesinin eş finansman desteğiyle bir yöresel ürünler satış yeri hazırlamış olduk. Mutfağıyla, kafeteryası ile çok güzel bir proje ortaya çıktı. Halihazırda Aile Destek Merkezleri, Kadın Kooperatifi, Çok Amaçlı Toplum Merkezi iş günü içerisinde çalışarak yaklaşık 300 kadınımızın yapmış olduğu yöresel lezzetleri bu mutfakta sunmaktayız. Ben tüm vatandaşlarımızı bekliyorum, harire, iroka, içli köftesi gibi birçok yöresel ürün bu kooperatife satılmaktadır. Projeler üretmeye geliştirmeye devam edeceğiz, yeter ki kadınlarımız üretsin, kadınlarımız katma değer yapsınlar. Bizler devlet olarak her daim kadınlarımızın yanındayız. Midyat gastronomi anlamında güzel bir ilçe, ama tabi halihazırda potansiyel de çok fazla turist geliyor" dedi.

Midyat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülten Erol ise "Bu tarihi mekanda nenelerimizin daha önceden bizlere miras olarak bıraktığı bu güzel lezzetleri biz de bir sonraki nesle aktarabilmek adına ve Midyat'a gelen yerli ve yabancı turistlerin bu güzel lezzetini tadabilmek için biz el lezzetlerimizin yapılıp ve satılabileceği bir mekan oluşturduk" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kaymakamlık, Gastronomi, Ekonomi, Midyat, Mardin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Midyat'ta kadın girişimciler el emekleri ile yöresel ürünleri tanıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı Çantasından neşter ve biber gazı çıktı Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı! Çantasından neşter ve biber gazı çıktı
Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak
Türkiye tarihinin en büyük operasyonu 10 bin tarihi eser ele geçirildi Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! 10 bin tarihi eser ele geçirildi
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri belli oldu UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu
Hacıosmanoğlu’ndan Infantino’ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters
İngiltere’de dikkat çeken yürüyüş İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

11:11
Dünya Kupası’na öpüşmek için gitmiş Önüne gelenin dudağına yapışıyor
Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor
11:07
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
10:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark çift hanelere ulaştı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark çift hanelere ulaştı
10:20
Yeni transfer iddiası Erdoğan’ın “Daha geçmedin mi“ diye sitemi harekete geçirdi
Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın "Daha geçmedin mi?" diye sitemi harekete geçirdi
10:09
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa sorusuna olay yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 11:26:59. #7.12#
SON DAKİKA: Midyat'ta kadın girişimciler el emekleri ile yöresel ürünleri tanıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.