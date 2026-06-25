Midyat\'ta kadın girişimciler el emekleri ile yöresel ürünleri tanıtıyor

Mardin'in Midyat ilçesinde kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar el emekleri ile yöresel ürünleri tanıtıyor.

Midyat Kaymakamlığı ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğinde yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirilen Midyat Kadın Kooperatifi, son dönemlerde kadınlara istihdam kapısı olmaya başladı. Gastronomi anlamında da önemli bir çalışma gerçekleştiren kooperatifte üretilen yöresel tatlar, vatandaşlardan rağbet görüyor.. Konuya ilişkin değerlendirmeden bulunan Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, "Midyat Kadın Kooperatifi 2022 yılında kurulmuş, o günden bugüne hizmet veren bir kooperatifti, ama biz yapmış olduğumuz projeyle bu kooperatifi daha işlevsel hale getirdik. Dicle Kalkınması Ajansına sunduğumuz projeyle Mardin Büyükşehir Belediyesinin eş finansman desteğiyle bir yöresel ürünler satış yeri hazırlamış olduk. Mutfağıyla, kafeteryası ile çok güzel bir proje ortaya çıktı. Halihazırda Aile Destek Merkezleri, Kadın Kooperatifi, Çok Amaçlı Toplum Merkezi iş günü içerisinde çalışarak yaklaşık 300 kadınımızın yapmış olduğu yöresel lezzetleri bu mutfakta sunmaktayız. Ben tüm vatandaşlarımızı bekliyorum, harire, iroka, içli köftesi gibi birçok yöresel ürün bu kooperatife satılmaktadır. Projeler üretmeye geliştirmeye devam edeceğiz, yeter ki kadınlarımız üretsin, kadınlarımız katma değer yapsınlar. Bizler devlet olarak her daim kadınlarımızın yanındayız. Midyat gastronomi anlamında güzel bir ilçe, ama tabi halihazırda potansiyel de çok fazla turist geliyor" dedi.

Midyat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülten Erol ise "Bu tarihi mekanda nenelerimizin daha önceden bizlere miras olarak bıraktığı bu güzel lezzetleri biz de bir sonraki nesle aktarabilmek adına ve Midyat'a gelen yerli ve yabancı turistlerin bu güzel lezzetini tadabilmek için biz el lezzetlerimizin yapılıp ve satılabileceği bir mekan oluşturduk" diye konuştu. - MARDİN