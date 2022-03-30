Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi Üsküdar'da açıldı - Son Dakika
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Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi Üsküdar'da açıldı

30.03.2022 10:45

Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi Üsküdar'da açıldı Üsküdar Belediyesi yeni bir kütüphane projesini daha hizemete geçirdi.

Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi Üsküdar'da açıldı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi yeni bir kütüphane projesini daha hizemete geçirdi. Üsküdar'da açılan Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi açılarak faaliyete başladı. Açılışa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar Belediyesi, modern yaşamın ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiği yeni nesil kütüphane projesi Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi'ni İstanbulluların hizmetine sundu. Mihrimah Sultan Camii yanında bulunan ve açılış töreni ile faaliyete başlayan kütüphane gençler tarafından büyük ilgi gördü. Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi bünyesinde eski tarihten yakın tarihe kadar birçok eseri bulunduruyor. Kütüphane açılışı Kuran Tilaveti yapılmasının ardından kurdele kesimi ile resmi törenle açıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.

"Bu kütüphanede 50 bin tane kitap bulunuyor"

Kütüphaneye ilişkin açıklamada bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdarımızın en değerli yerlerinden birisi burası. Mihrimah Sultan Cami'nin hemen dibindeyiz. Burada 300 yıllık bir eseri yeniden ayağa kaldırmış olduk. Bu tarafta tarihi Mihrimah Sultan Camii, hemen yanı başında Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi, Diyanetin kütüphanesi ve Diyanet Eğitim Merkezi ve Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi... Burası bir kültür sokağı oldu çok da yakıştı. İstanbul'a gelen, Üsküdar'a gelen şöyle bu sokaktan bir yürüse bile yeter. Kitap kokusunu, şu güzel mistik havayı teneffüs etsin istiyoruz. Bu kütüphanede şu anda 50 bin tane kitap var. Her bir ayrı bir değer. 100 yıllık kitaplar, eserler var burada, ciltler dolusu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi Üsküdar'da açıldı - Son Dakika


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