Mimar Sinan'ı Anma Haftası'nda Defile

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından " Mimar Sinan'ı Anma Haftası" dolayısıyla düzenlenen programda, Mimar Sinan'ın eserlerinin işlendiği kıyafetler düzenlenen defileyle sergilendi.

Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, protokol üyeleri, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Resim sergisi açılışı ile başlayan program Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Kubbede Saklı Tınılar isimli konser ile devam etti. Konserin ardından ise Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Mimar Sinan'ın ustalık eserlerinin detaylarının işlendiği kıyafet defilesi ile katılımcılara sergilendi.

Etkinliklerle ilgili bilgiler veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "9 Nisan'da Mimar Sinan'ın vefatı ve Anma Haftası olarak programlar gerçekleştiriliyor. Bu hafta kapsamında biz de 6-10 Nisan arasında çeşitli etkinlikler planladık. Bunların içerisinde özellikle mimarlık fakültesi öğrencilerinin yapmış oldukları sergiler, güzel sanatlar lisesinin yapmış olduğu yine Mimar Sinan ve onun eserlerinden oluşan resim sergileri var. Bugün de Ağırnas'ta, Mimar Sinan'ın doğduğu topraklarda anma programı gerçekleştirdik. Bizde bu kapsamda bugün burada sergi, ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nin hazırlamış olduğu Mimar Sinan'ı konu edinen çok güzel bir konser olacak. Konser sonrasında döneme ait kıyafetlerden oluşan defile de gerçekleşecek. Bizim amacımız hafta kapsamında Mimar Sinan'ı daha çok anlatmak, onun Kayserili olduğu vurgusunu ortaya koymak. Dünyaca ünlü böyle bir mimarın yaptığı işlerle ilgili bilgiler aktarmaktır. Bunun için çalışıyoruz" dedi.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Tanıtım Pazarlama Bölüm Şefi Yeter Demirtaş ise, "Bizim yaptığımız sahne sunumu Pir-i Mimaran Sinan adlı Mimarların Başı anlamına gelen bir defile. Biz 2003 yılında Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü olarak Mimar Sinan'ın bütün eserlerini yerinde gidip fotoğraf ve videolarla alıp onları daha sonra tasarıma dönüştürdük. Sonra resimlerimizi öğrencilerimize verdik ve aralarında yarışmalar düzenledik. Yarışmalar sonucunda da bu eserlerimiz ortaya çıktı. Eğer Selimiye Cami'yi fotoğrafladıysak onun minberindeki motifleri tekniklerle kıyafete dönüştürdük. Köprüyü aldık suların akışına kadar, detaylarına kadar kullanarak kıyafetlerimizi yaptık. 14 eserimiz var bu şekilde. Biz sanatla Mimar Sinan'ın eserlerini birleştirerek kıyafetlerimizi şahlandırdık. Biz onun eserlerinden feyz aldık ve bunları yapmaktan da gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ