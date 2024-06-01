Mimar ve Sanatçı Melek Zeynep Bulut'un Eseri A Design Award & Competition'da Ödül Kazandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mimar ve Sanatçı Melek Zeynep Bulut'un Eseri A Design Award & Competition'da Ödül Kazandı

Mimar ve Sanatçı Melek Zeynep Bulut\'un Eseri A Design Award & Competition\'da Ödül Kazandı

Melek Zeynep Bulut'un deneysel mekan kurgusu olan 'Açık Yapıt' adlı eseri, İtalya'da düzenlenen 'A Design Award & Competition' yarışmasında 'Fine Arts & Arts Installation Design' kategorisinde ödül aldı. Eser, uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilen 278 kişilik akademisyen ve tasarımcıdan oluşan bir panel tarafından seçildi. Ödül töreni temmuz ayında gerçekleştirilecek ve eser sahipleri ödüllerini alacaklar. 'Açık Yapıt' eseri geçtiğimiz yıl Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilendi ve uluslararası üç büyük sergiye katıldı.

01.06.2024 18:35
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Mimar ve sanatçı Melek Zeynep Bulut'un deneysel bir mekan kurgusu olan "Açık Yapıt" adlı eseri, "A Design Award & Competition"ı kazandı.

İtalya'nın Como şehrinde düzenlenen dünyanın her yerinden yüzlerce sanatçı ve tasarımcının katıldığı yarışmada, eser, "Fine Arts & Arts Installation Design" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödül alan tasarımlar, 278 kişilik akademisyen ve tasarımcıdan oluşan uluslararası bir jüri tarafından değerlendirildi.

Eser sahipleri, temmuz ayında İtalya'da gerçekleştirilecek ödül törenine katılarak ödüllerini alacak.

"Açık Yapıt" eseri, geçen yıl Atatürk Kültür Merkezi'nin de duraklarından birisi olduğu uluslararası üç büyük sergi ile izleyiciyle buluşmuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mimar ve Sanatçı Melek Zeynep Bulut'un Eseri A Design Award & Competition'da Ödül Kazandı - Son Dakika
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