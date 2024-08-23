Minik piyanist, başarılarıyla parmak ısırtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Minik piyanist, başarılarıyla parmak ısırtıyor

Geniş Video İzle

8 yaşındaki piyanist Yusufhan Çakır, Uluslararası Piyano Yarışmasını kazandı. Samsunlu yetenekli piyanist, Türkiye'yi temsil ederek birinci oldu.

23.08.2024 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minik piyanist, başarılarıyla parmak ısırtıyor

8 yaşındaki piyanist Yusufhan Çakır, Uluslararası Piyano Yarışmasını kazandı

SAMSUN - Samsunlu 8 yaşındaki yetenekli piyanist Yusufhan Çakır, son olarak 6. İPC Uluslararası Piyano Yarışması İstanbul Finalleri'nde Türkiye'yi temsil ederek birinci oldu. Samsun Valisi Orhan Tavlı, yetenekli piyanisti makamında kabul ederek başarılarının devamını diledi.

Henüz 8 yaşında olmasına rağmen uluslararası ve ulusal birçok başarıya imza atan Yusufhan Çakır, Uluslararası Piyano Yarışması İstanbul Finalleri'nde Türkiye adına yarışarak birincilik kazandı. Memleketi Samsun'da Bandırma Vapuru Müzesi önünde verdiği mini bir konserde çaldığı Mozart'ın Türk Marşı adlı eseri dinleyenlerin beğenisini toplayan Yusufhan Çakır, ailesiyle birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Vali Orhan Tavlı, ziyarette küçük yaşta birçok uluslararası başarıya imza atan yetenek Yusufhan Çakır'ı tebrik ederken, annesi Gökçe Çakır ve babası Süleyman Çakır'a şükranlarını sundu. Tavlı, Çakır ailesine çeşitli hediyeler takdim etti.

Yusufhan Çakır'ın başarıları

8 yaşındaki Samsunlu piyanist, bu zaman kadar İngiltere Kraliyet Ailesi Royal Akademi'deki 8 seviyelik sınavın 8. aşamasına geçti. 8.Uluslararası Mozart Akademi Piyano Yarışması'nda üçüncü oldu. 4. Ulusal Altın Nota Piyano Yarışması'nda birinci oldu. Batum Senfoni Orkestrası ile konser verdi. 8-9 Haziran 2024'te düzenlenen 6. İPC Uluslararası Piyano Yarışması İstanbul Finalleri'nde 1. olarak Samsun'u ve Türkiye'yi temsil etti.

Minik piyanist, başarılarıyla parmak ısırtıyor
Kaynak: İHA

Türkiye, Samsun, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Minik piyanist, başarılarıyla parmak ısırtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 02:51:30. #1.13#
SON DAKİKA: Minik piyanist, başarılarıyla parmak ısırtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement