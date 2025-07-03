Minik Ressam Deren Aral’ın Sergisi

Minik ressam Deren Aral, ilk kişisel sergisi "Deren'in Düş Bahçesi" ile sanatseverlerle buluştu.

Henüz 6 yaşındaki çocuk ressamın eserleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü desteğiyle Sultanahmet Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi'ndeki sergide ziyarete açıldı.

Yaklaşık yedi aydır resim dersi alan Aral'ın 20 eserine sergide yer verildi.

Deren Aral

Londra'da 20 Mart 2019'da dünyaya gelen ve sanatla kurduğu ilişkiyi bir oyun alanı gibi gören Aral, İstek Vakfı Semiha Şakir Okulu'nda eğitimini sürdürürken özel resim dersleri almaya başladı.

Sanat eğitiminin çocukların özgüvenine, estetik algısına ve duygusal ifade becerilerine katkısına canlı bir örnek sunan Aral'ın eserlerinde, çocukluğun içten, filtresiz ve derinlikli bakışı dikkati çekiyor.

"Deren'in Düş Bahçesi", yalnızca bir çocuğun sanatla kurduğu samimi ilişkiyi belgelemekle kalmıyor aynı zamanda sanatın bir çocukta nasıl güçlü bir ifade biçimine dönüşebileceğini gözler önüne seriyor.