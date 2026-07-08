Miryokefalon Zaferi Anıtı Açıldı - Son Dakika
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Miryokefalon Zaferi Anıtı Açıldı

Miryokefalon Zaferi Anıtı Açıldı
08.07.2026 10:36
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Denizli'de Miryokefalon Zaferi anıtı, düzenlenen törenle açıldı ve tarihi miras yaşatıldı.

Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu haline gelmesinde dönüm noktası kabul edilen 1176 tarihli Miryokefalon Zaferi'nin tarihi mirasını yaşatmak amacıyla, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Denizli Polisevi bahçesinde yaptırılan rölyef anıt düzenlenen törenle açıldı.

Anadolu Selçuklu Hükümdarı Sultan II. Kılıçarslan'ın 1176 yılında kazandığı ve Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu haline gelmesinde dönüm noktası kabul edilen Miryokefalon Zaferi'nin tarihi mirasını yaşatmak amacıyla, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Denizli Polisevi bahçesinde yaptırılan rölyef anıt düzenlenen törenle açıldı.

Açılış programına Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ile anıtın yapımına katkı sağlayan akademisyenler, mermer sektöründe faaliyet gösteren iş insanları, arkeologlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda, Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ile 1176 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İbrahim Balık tarafından Denizli'nin antik tarihi ve Miryokefalon Zaferi'nin Türk tarihi açısından taşıdığı önem hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Tören sonrasında davetliler, Miryokefalon Zaferi'nin tarihi mirasını simgeleyen rölyef anıtı inceleyerek eser hakkında bilgi aldı.

Törende konuşan Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, "Miryokefalon Zaferi'nin tarihi mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan bu anlamlı eserin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Miryokefalon Zaferi Anıtı Açıldı - Son Dakika

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