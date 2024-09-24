Mistik Müzik Festivali\'nde Dördüncü Gün

Kültür Sanat

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'ne dördüncü gününde "Dünyadan Kadim Sesler" konseri ile devam edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla düzenlenen festivalin dördüncü gününde Selçuklu Kongre Merkezi'nde sanatçılar Enzo İkah, Atsuko Suetomi ve Sedat Anar sahne aldı.

Ayrıca Mevlana Meydanı'nda da Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sahneye çıktı.

30 Eylül'e kadar sürecek festivalde yarın saat 20.30'da, Selçuklu Kongre Merkezi'nde İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından "Devran, Kıyam, Kuud" konseri düzenlenecek.