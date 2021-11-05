Modern Dans Sosyal Sorumluluk Projesi 'Şehir-Orman' AKM Tiyatro Sahnesi'nde - Son Dakika

'Şehir Orman', İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde faaliyet gösteren proje grubu Modern Dans Topluluğu İstanbul tarafından ilk kez yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde 8 Kasım'da sahnelenecek.

8-18 yaş arası genç kitleyi hedef alan ancak 7'den 70'e herkese hitap eden ve Rudyard Kipling 'in 'Jungle Book' (Ormanın Kitabı) adlı kitabını temel alan 2 perdelik, sosyal sorumluluk projesi Şehir Orman, İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde faaliyet gösteren proje grubu Modern Dans Topluluğu tarafından ilk kez yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Gösteri, 8 Kasım saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.