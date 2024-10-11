Moskova\'da \'Altın Sonbahar\' Festivali

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Moskova'da 4 Ekim'de başlayan 'Golden Autumn' (Altın Sonbahar) Festivali, renkli görüntülerle devam ediyor. Türkiye'den de ziyaretçileri ağırlayan Rusya'nın başkentindeki görkemli festivalde sonbahar atmosferi yaşatılıyor. 13 Ekim'de sonra erecek programda misafirler, ülkenin kültürünü ve özelliklerini tanıyabilecek ve çok sayıda etkinliğe katılabilme fırsatı yakalıyor.

Rusya'nın başkentinin ana mekanlarında düzenlenen 'Altın Sonbahar' festivali, Yurovo köyündeki Moskino film parkı gibi yeni ve benzersiz bir mekan da dahil olmak üzere 30'dan fazla yeri kapsıyor. Festivalin konukları, şehrin en iyi restoranlarında mevsimsel set menüler, şeflerle açık mutfak ustalık sınıfları ve yemek pişirme stüdyoları aracılığıyla Moskova'nın gastronomik çeşitliliğini keşfedebilecekler. Özel bir program olan 'Moskova Çay İçimi' ise Rus kültürünü daha yakından tanımaya yardımcı olacak. Program kapsamında çay karışımlarının tadımı, Moskova çay içme gelenekleri hakkında konferanslar, profesyonel oyuncularla tiyatro gösterileri ve ustalık sınıfları yer alacak.

Başkentte etkisini sürdüren ılıman hava sayesinde festival ziyaretçileri çok sayıda açık hava etkinliğinin tadını çıkarabilecek. Açık verandalar, eşsiz bir balkabağı sanatı sergisi, kapsamlı bir sahne programı ve çok daha fazlası. Festival boyunca ayrıca Rus tasarımcıların defileleri ve temalı ürünlerin sunulacağı açık pazarlar da yer alacak. Festivalin genç konukları için el sanatları atölyelerine ve halk sanatları stüdyolarına katılabilecekleri ve başkentin merkezinde benzersiz bir duvar boyaması yapabilecekleri özel bir program hazırlandı.

Programın zenginliği sahne performanslarıyla daha da artacak. Festivalin konukları, şehrin merkezi mekanlarında çeşitli cover grupları, neo-folk performansları ve çok sayıda DJ setiyle sürpriz yaşayacak. Ayrıca festivalin küçük ziyaretçileri için çocuk performansları ve renkli kostüm şovları da olacak.

'ALTIN SONBAHAR' RUHU ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA HİSSEDİLECEK

Eğlence sadece başkentin merkezinde değil, yakın yerlerde de hazırlanıyor. Örneğin, Yurovo köyündeki Moskino film parkının yeni yerinde büyük ölçekli bir hasat festivali düzenlenecek. Bu geniş çaplı gastrofestivalde ziyaretçiler, ülkenin farklı bölgelerinden 15 çiftlik, barbekü ve sokak yemekleri alanı ve profesyonel şeflerin ızgara şovu sayesinde geleneksel Rus yemekleriyle tanışabilecek. Daha aktif bir tatil isteyenler yemek pişirme, yaratıcılık ve el sanatları atölyelerine katılabilecek, zengin bir gösteri programı izleyebilecek veya sanat enstalasyonlarının tadını çıkarabilecek. Özellikle çocuklar için mini traktörlerle yarışlar düzenlenecek ve herkes kendini alışılmışın dışında bir makinenin direksiyonunda bir yarışçı gibi hissedebilecek.

'Altın Sonbahar' festivali tüm konuklarına Rusya'nın başkentine dair unutulmaz izlenimler bırakacak ve kendilerini sonbahar günlerinin sıcacık atmosferine bırakmalarını sağlayacak. Festival, yıl boyunca dönüşümlü olarak düzenlenen kentsel, büyük ölçekli bir dizi etkinlikten oluşan 'Moskova Mevsimleri' projesi kapsamındaki çok sayıda etkinlikten birisi. Proje kapsamındaki festivaller, ailece ya da tek başına yapılacak geziler için harika bir destinasyon olacak ve Türkiye'den gelen tüm ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim sunacak.